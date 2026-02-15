Tifosi della Juve furiosi con la Lega Serie A: il post indonesiano con il "Bla Bla Bla" scatena i social

Inter-Juve non è ancora finita. Sui social i tifosi bianconeri sono scatenati contro l'arbitro La Penna, che ha espulso per somma di ammonizioni Kalulu, e a rendere ancor più infuocato il clima c'è una gaffe dell'account ufficiale indonesiano su X della Lega Serie A. Alle 23.41 di ieri, sabato 14 febbraio, è stato pubblicato un post con il risultato finale della partita e il testo: "Il picco si fa sempre più freddo per re Inter", ma si tratta di una versione modificato rispetto a quella iniziale. Che è ancora visibile la cronologia delle versioni.