Tifosi della Juve furiosi con la Lega Serie A: il post indonesiano con il "Bla Bla Bla" scatena i social
Inter-Juve non è ancora finita. Sui social i tifosi bianconeri sono scatenati contro l'arbitro La Penna, che ha espulso per somma di ammonizioni Kalulu, e a rendere ancor più infuocato il clima c'è una gaffe dell'account ufficiale indonesiano su X della Lega Serie A. Alle 23.41 di ieri, sabato 14 febbraio, è stato pubblicato un post con il risultato finale della partita e il testo: "Il picco si fa sempre più freddo per re Inter", ma si tratta di una versione modificato rispetto a quella iniziale. Che è ancora visibile la cronologia delle versioni.
Inter-Juve, il post che fa discutere
La prima versione, mandata online alle 23:15, riportava come didascalia "Bla bla bla". A corredo l'emoji che indica di fare silenzio. Furiosi i suppoters juventini, non solo in Indonesia: "Vorrei dire al SMM di ricordarsi di switchare tra questo account ed il suo personale... Bla bla bla un cavolo!", "Ma che schifo fate? Blablabla? Almeno prima di commentare con l'account Biscione94 switchate l'account", "Chiediamo il licenziamento dell'admin che probabilmente era convinto di essere su Inter Channel" e "Fate schifo!" sono solo alcuni dei commenti, piccati, al post.