Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tifosi della Juve furiosi con la Lega Serie A: il post indonesiano con il "Bla Bla Bla" scatena i social

Fa discutere la didascalia, poi modificata, di una grafica pubblicata dopo il fischio finale della sfida a San Siro persa per 3-2 contro l'Inter
2 min
TagsInterjuveLega Serie A
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Inter-Juve non è ancora finita. Sui social i tifosi bianconeri sono scatenati contro l'arbitro La Penna, che ha espulso per somma di ammonizioni Kalulu, e a rendere ancor più infuocato il clima c'è una gaffe dell'account ufficiale indonesiano su X della Lega Serie A. Alle 23.41 di ieri, sabato 14 febbraio, è stato pubblicato un post con il risultato finale della partita e il testo: "Il picco si fa sempre più freddo per re Inter", ma si tratta di una versione modificato rispetto a quella iniziale. Che è ancora visibile la cronologia delle versioni.

Inter-Juve, il post che fa discutere

La prima versione, mandata online alle 23:15, riportava come didascalia "Bla bla bla".  A corredo l'emoji che indica di fare silenzio. Furiosi i suppoters juventini, non solo in Indonesia: "Vorrei dire al SMM di ricordarsi di switchare tra questo account ed il suo personale... Bla bla bla un cavolo!", "Ma che schifo fate? Blablabla? Almeno prima di commentare con l'account Biscione94 switchate l'account", "Chiediamo il licenziamento dell'admin che probabilmente era convinto di essere su Inter Channel" e "Fate schifo!" sono solo alcuni dei commenti, piccati, al post.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Stiamo riducendo il calcio a un cessoInter-Juve, disastro La Penna

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS