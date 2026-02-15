Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Insulti ai dirigenti della Juve alla fine del match con l'Inter: costretti a lasciare la tribuna di San Siro

Spiacevole episodio negli ultimi minuti di gioco del derby d'Italia: insulti per Modesto e Comolli dopo il gol partita di Zielinski
TagsInter-JuveComolliModesto
Juventus

Juventus

Inter-Juve non è ancora finita. A far notizia, stavolta, non è il risultato del campo o l'episodio Bastoni-Kalulu, bensì quanto successo anche sugli spalti di San Siro. Finale ad alta tensione, con il gol partita di Piotr Zielinski che ha fatto esplodere i tifosi di fede nerazzurra anche in tribuna centrale, dove c'erano anche i dirigenti bianconeri. Tra "sfottò" ed insulti, Giorgio ChielliniFrançois Modesto e Damien Comolli sono stati costretti a lasciare anzitempo la loro postazione, affinché si placassero gli animi nei minuti di recupero.

Inter-Juve, insulti ai dirigenti bianconeri: costretti a lasciare la tribuna di San Siro

Già nervosi per la discussa conduzione arbitrale di La Penna, macchiata dall'espulsione di Pierre Kalulu, i dirigenti della Juve sono stati beccati da alcuni tifosi dell'Inter al momento dell'esultanza di San Siro per la rete di Zielinski, che ha condannato la squadra di Spalletti al quinto ko in campionato. Istanti piuttosto turbolenti, durante i quali sono volate parole grosse tra le parti: in particolare, Modesto e Comolli, inquadrati dagli smartphone dei tifosi presenti, hanno risposto duramente ai sostenitori interisti, prima di essere costretti a lasciare il settore con qualche minuto d'anticipo rispetto al triplice fischio. Solo dopo, la situazione è definitivamente rientrata.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

