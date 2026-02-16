Spunta il nuovo labiale di Spalletti a Ferri: “Vai, ti aspettano gli arbitri”. Continua la bufera Inter-Juve
Inter-Juve non finisce mai. Le polemiche per la gestione aribitrale del big match di San Siro non si placano: la scelta di La Penna di espellere Kalulu dopo il presunto contatto con Bastoni, l'esultanza del difensore nerazzurro e le dichiarazioni al veleno che hanno accompagnato il post partita, hanno reso ancora più elettrica la sfida del Meazza.
Il faccia a faccia tra Spalletti e Ferri
Spunta un nuovo filmato, che immortala Spalletti a colloquio con Riccardo Ferri, club manager dell'Inter. Il tecnico della Juventus, si avvicina all'ex difensore nerazzurro e a fine partita gli dice: "Ti aspettano...". "Chi?", risponde Ferri. "Gli arbitri", ribatte il mister bianconero, ancora nervoso per la gestione di La Penna.