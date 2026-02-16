Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Spunta il nuovo labiale di Spalletti a Ferri: “Vai, ti aspettano gli arbitri”. Continua la bufera Inter-Juve

Faccia a faccia tra il tecnico bianconero e il dirigente nerazzurro al termine della sfida
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Inter-Juve non finisce mai. Le polemiche per la gestione aribitrale del big match di San Siro non si placano: la scelta di La Penna di espellere Kalulu dopo il presunto contatto con Bastoni, l'esultanza del difensore nerazzurro e le dichiarazioni al veleno che hanno accompagnato il post partita, hanno reso ancora più elettrica la sfida del Meazza.

Il faccia a faccia tra Spalletti e Ferri

Spunta un nuovo filmato, che immortala Spalletti a colloquio con Riccardo Ferri, club manager dell'Inter. Il tecnico della Juventus, si avvicina all'ex difensore nerazzurro e a fine partita gli dice: "Ti aspettano...". "Chi?", risponde Ferri. "Gli arbitri", ribatte il mister bianconero, ancora nervoso per la gestione di La Penna.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

