mercoledì 18 febbraio 2026
Juve, con questa difesa di burro tutto è impossibile

Otto gol presi nelle ultime 2 partite, 13 nelle ultime 4, Cabal che ha sulla coscienza il 2-2 e il 3-2 dei turchi nonché l'espulsione per doppia ammonizione in 8 minuti. E meno male che Bremer dovrebbe farcela per il ritorno con il Galatasaray
Xavier Jacobelli
1 min
Ci sono numeri che schiacciano le parole e inquadrano quale sia la debolezza più acuta della Juve, evidenziata dalla batosta di Istanbul:

