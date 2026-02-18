Juve, con questa difesa di burro tutto è impossibile

Otto gol presi nelle ultime 2 partite, 13 nelle ultime 4, Cabal che ha sulla coscienza il 2-2 e il 3-2 dei turchi nonché l'espulsione per doppia ammonizione in 8 minuti. E meno male che Bremer dovrebbe farcela per il ritorno con il Galatasaray