La grazia negata a Kalulu, una grande occasione perduta per ritrovare credibilità
"Qui la giustizia è amministrata in modo tale che si è condannati non solo innocenti, ma anche ignari" (da Il Processo, di Franz Kafka). Chissà se in Via Allegri leggono uno dei massimi scrittori del XX secolo, poiché kafkiano è l'aggettivo più appropriato per definire il caso Pierre Kalulu. Ingiustamente espulso durante Inter-Juve, quando doveva essere cacciato Bastoni; pedissequamente squalificato dal giudice sportivo in base a un regolamento ottuso; ingiustamente mantenuto in punizione dalla Figc, il cui presidente, Gabriele Gravina, ha respinto l'istanza di grazia presentata dalla Juve.
Motivazione? Dicono: per evitare un "pericoloso precedente". Invece, era proprio questa l'occasione per creare un virtuoso precedente, tale da sanare una plateale ingiustizia. Come accadde per Lukaku, in occasione di Juve-Inter di Coppa Italia, espulso per avere protestato contro gli insulti razzisti ricevuti da un settore dello Stadium e graziato da Gravina che fece la cosa giusta al momento giusto. Stavolta no. Sprecando una grande occasione per restituire credibilità a un Sistema che, imperterrito, continua a perderla.