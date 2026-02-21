La grazia negata a Kalulu, una grande occasione perduta per ritrovare credibilità

"Qui la giustizia è amministrata in modo tale che si è condannati non solo innocenti, ma anche ignari" (da Il Processo, di Franz Kafka). Chissà se in Via Allegri leggono uno dei massimi scrittori del XX secolo, poiché kafkiano è l'aggettivo più appropriato per definire il caso Pierre Kalulu. Ingiustamente espulso durante Inter-Juve, quando doveva essere cacciato Bastoni; pedissequamente squalificato dal giudice sportivo in base a un regolamento ottuso; ingiustamente mantenuto in punizione dalla Figc, il cui presidente, Gabriele Gravina, ha respinto l'istanza di grazia presentata dalla Juve.