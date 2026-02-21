Spalletti striglia la Juve in diretta tv: "Rimonta con il Galatasaray? Se il livello è questo...."

"Contro il Galatasaray e la Roma saremo avversari di noi stessi. Dipende dalla nostra convizione. Se rimettiamo a posto delle cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo qui le partite le perdi, non puoi ambire a nessun risultato". Così Luciano Spalletti dopo Juve-Como 0-2 . In diretta su Dazn, il tecnico dei bianconeri ha poi aggiunto: "La prestazione è condizionata dal primo gol. Per riprenderla siamo stati lunghi e larghi. Con le pressioni individuali ci hanno portato in giro con le loro qualità, il loro palleggio, il loro possesso. Se prendi gol per tredici volte al primo tiro in porta è chiaro che poi ci sono delle difficoltà".

Spalletti dopo Juve-Como 0-2: "Troppa pressione per colpa dei risultati"

Terza sconfitta consecutiva per la Juve: "Con l'entusiasmo si fanno delle partite bellissime, poi ti viene meno l'autostima e quegli errori che fai ti costano subito l'andare sotto. E diventa difficile reagire da un punto di vista mentale. Funziona così. Dentro la testa dei giocatori ci sono troppa pressione per colpa dei risultati e questi episodi fanno la differenza".

Juve-Como 0-2, Spalletti: "Di Gregorio non ha più responsabilità di quella dei suoi compagni"

Spalletti ha concluso: "L'autostima, l'autoconvinzione di avere delle possibilità, le avevamo messe nel mirino. Poi quando viene a mancare un po' di autorevolezza e convinzione... Anche oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi che non sbagliamo di solito. La pressione da episodio, da risultato: ne rimaniamo imprigionati. Di Gregorio? Non ha nessuna responsabilità in più rispetto a quella che hanno i compagni".