Juve, Pinsoglio rinnova: “La storia d’amore continua”

TORINO - La Juve e Carlo Pinsoglio proseguono insieme. Il club ha ufficializzato il rinnovo del portiere fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà di continuare un rapporto che va ben oltre il campo. Una vera e propria storia d’amore, come sottolineato dalla società, fatta di appartenenza e identità.

Il comunicato della Juve su Pinsoglio

“La sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027", rende noto il club bianconero. "Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l'Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato”. Per Pinsoglio quest’anno zero presenze in campo (e un cartellino giallo rimediato dalla panchina). Ma il suo ruolo va oltre la linea di porta.