Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Caricamento del player

Juve, Pinsoglio rinnova: “La storia d’amore continua”

Il portiere sarà bianconero fino al 2027. Quest’anno zero presenze fin qui, ma è uomo spogliatoio
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La Juve e Carlo Pinsoglio proseguono insieme. Il club ha ufficializzato il rinnovo del portiere fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà di continuare un rapporto che va ben oltre il campo. Una vera e propria storia d’amore, come sottolineato dalla società, fatta di appartenenza e identità.

Il comunicato della Juve su Pinsoglio

“La sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027", rende noto il club bianconero. "Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l'Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato”. Per Pinsoglio quest’anno zero presenze in campo (e un cartellino giallo rimediato dalla panchina). Ma il suo ruolo va oltre la linea di porta.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Felipe Melo, che attacco ai tifosi della JuveZhegrova e il nuovo video del gol fallito

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS