sabato 28 febbraio 2026
Kalulu torna sul caso Bastoni e lancia una frecciata: "Se mi ha chiamato? No"

Il difensore della Juve non dimentica l'espulsione rimediata durante la sfida contro l'Inter: tutti i dettagli
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Fine delle polemiche dopo la sfida tra Juve e Inter? Ancora no. Kalulu è tornato sul caso dell'espulsione nel big match: "Bastoni? Noi non ci siamo sentiti". Il difensore poi parla del nuovo pacchetto di regole introdotte nel mondo del calcio dal Mondiale in poi: "Tutte le regole che possono aiutare il calcio sono sempre d'accordo con loro. Purtroppo io sono stato il protagonista di questo cambiamento e vediamo come attueranno questo sul campo" .   

Kalulu punta Roma-Juve 

Domani si gioca Roma-Juve all'Olimpico. Uno spareggio per la Champions. "E' una settimana importante per noi - ha detto Kalulu - Penso che dopo la partita di mercoledì c'è un mix di sentimenti. Da un lato siamo dispiaciuti per il risultato finale e poi adesso abbiamo avuto un po' di tempo per riflettere e elaborare quello che è passato e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto vedere sul campo. Però, in questi giorni il sentimento era contrapposto. La sfida alla Roma? Siamo consapevoli che è una partita importante per noi, però sappiamo che dopo ci saranno 11 partite. Siamo consapevoli della nostra forza e se faremo il nostro andrà bene". La Juve ha alle spalle le fatiche contro il Galatasaray: "Se peseranno i tempi supplementari? È vero quando sei in meno ti sforzi in più per la squadra anche se è uno sforzo mentale. Noi siamo preparati per questi eventi e si riparte sempre da zero. Noi siamo pronti a dare il massimo e siamo in tanti pronti a dare il massimo. Io non penso a questo anzi vogliamo dare il massimo e andrà bene". Infine un pensiero su Spalletti. "Se resta? Questa è una tematica della società e non posso parlarne. Posso parlare per tutta la squadra perché noi ci sentiamo bene e ci piace il nostro modo di giocare. Siamo felici ma non dipende da me".

 

 

 

 

Tutte le news di Juventus

