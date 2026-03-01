Chiellini: "Spalletti? Non vedo nessun altro sulla panchina della Juve" 

Chiellini sul futuro di Spalletti: "Non vedo nessun altro in panchina..."

Chiellini ha evidenziato l'importanza della sfida nell'economia del campionato, soprattutto nel momento in cui sta vivendo il club, con l'eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray e le ultime due sconfitte in campinato: "Dobbiamo provare a recuperare qualche punto perso nelle ultime partite, ma a prescindere ci sarà da combattare fino alla fine. A parte il passo falso col Como, l'unica partita davvero brutta negli ultimi tre mesi, abbiamo sempre disputato delle prestazioni degne di nota e sono convinto che ne faremo un'altra anche stasera". Mentre sul rinnovo di Spalletti Chiellini è stato chiaro: "Avremo tempo per metterci a sedere con Luciano, ma non vedo nessun altro sulla panchina della Juve". Quindi, l'ex capitano della Nazionale si è lasciato andare a una nota sanremese: "Ho scoperto che c'è un altro Chiello, canta molto megio di me e ora è più famoso di me (ride, ndr). Lo inviterò volentieri allo Stadium".