Spalletti e la divertente gag con il tifoso prima di Juve-Pisa: "Fammi vedere la pagella"

La scuola è importantissima. Un valore fondamentale anche per Luciano Spalletti. L'allenatore della Juventus lo ha ribadito più volte ai piccoli tifosi. Questo è avvenuto anche nel giorno della vigilia della sfida con il Pisa . " Fammi vedere che pagella hai... ". Questa la frase rivolta scherzando (ma non troppo) a un ragazzo intento a strappare un autografo dall'allenatore.

Spalletti chiede la pagella a un tifoso: accadde già a Napoli

Nel giorno della vigilia della partita dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Pisa, fondamentale per la corsa alla Champions League, Luciano Spalletti si è fermato a firmare degli autografi. Quando si è trovato davanti un ragazzo in età scolastica l'allenatore lo ha guardato rivolgendogli la frase. Non si tratta della prima volta. Spaleltti si era reso protagonista di un siparietto simile nel 2022, quando era alla guida del Napoli. "Di Lorenzo fa il capitano perché ha la pagella migliore di tutti. Il capitano lo fa quello con la pagella migliore, non quello che è più bravo a giocare a calcio. Poi Di Lorenzo è bravo anche a giocare a calcio, ma soprattutto ha la pagella migliore: che ci vuoi fa'? Camma fa'?". Questo è quanto disse allora a un tifoso.