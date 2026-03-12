Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…
TORINO - Vlahovic c’è. La Juve riparte dal suo bomber e tanto basta per guardare con fiducia alla scalata verso il quarto posto. C’è Dusan per la rimonta su Como e Roma e ora tutto l’universo bianconero attende i suoi gol che mancano da più di tre mesi. Tanto è durata l’assenza per il grave infortunio patito contro il Cagliari lo scorso 29 novembre.
Vlahovic pronto a riprendersi la Juve
Sabato saranno 105 giorni da quel pomeriggio infausto che ha pesato non poco sulla stagione della Signora e DV9 è pronto per riprendersi la Juve a Udine in quella che rappresenta una tappa fondamentale per il cammino che porta alla prossima Champions. Dall’Udinese all’Udinese: sì, perché l’ultimo gol realizzato in campionato da Vlahovic risale al 29 ottobre scorso, proprio nella gara d’andata contro i friulani allo Stadium, su rigore. All’Udinese, tra l’altro, Dusan ha realizzato quattro reti in campionato in nove incroci, più due assist. L’ultimo gol in ordine di tempo è datato invece 4 novembre 2025, nella notte di Champions contro lo Sporting Lisbona; una zampata che valse il pareggio ai bianconeri.
Il confronto tra il serbo, David e Openda: i numeri
Adesso è ora di riprendere il feeling giusto perché DV9 è mancato enormemente nell’economia del percorso dei bianconeri: il serbo si ripresenta ai nastri di partenza di questo mini-campionato di dieci partite come quarto marcatore juventino. Il suo fatturato è di sei reti in 17 presenze, una sola in meno per capirsi di Jonathan David, a quota 7 in 38 partite, e ben quattro in più di Loïs Openda, fermo a due. Già, il canadese e il belga hanno fatto rimpiangere non poco Dusan, anche perché, a parte il gennaio prolifico vissuto da David, tutto attorno c’è stato il buio, o quasi. Due flop, in definitiva. Soltanto Yildiz, capocannoniere con 10 centri, e l’incredibile McKennie con 8, vantano più marcature di Vlahovic.
DV9 già segna alla Continassa e Spalletti sorride
Ieri il bomber serbo ha ripreso a segnare quantomeno in allenamento, come testimoniano le immagini diffuse dalla Continassa: per lui intera seduta in gruppo. Un altro passo avanti verso il rientro in campo, insomma. Spalletti lo convocherà per l’Udinese anche se inizialmente il serbo partirà dalla panchina. Scelta logica dopo un’assenza così lunga, anche se non è un’ipotesi remota il fatto che possa già disputare uno spezzone di partita. Udinese e Sassuolo saranno per Dusan le tappe di avvicinamento alla migliore condizione fisica, attesa al rientro dalla sosta per le nazionali. Dal Genoa in poi tutto il mondo bianconero si aspetta il bomber al top per riuscire a centrare il quarto posto.
Vlahovic, gol per la Champions e per il rinnovo
Il suo ritorno sarà energia pura per un attacco che deve tornare a segnare con continuità e in quantità. Non solo, sarà fondamentale per Yildiz e Conceiçao che avranno un punto di riferimento con cui hanno dimostrato di sapersi trovare a meraviglia, così come per Spalletti che avrà di nuovo a disposizione il suo totem, là davanti. Gol per la Champions e gol per il contratto. Sì, perché il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora colorato di bianconero, dopo la riapertura del dialogo sul rinnovo che soltanto poche settimane fa sembrava impossibile. Il lavoro sotto traccia tra le parti continua; il feeling cresce.
