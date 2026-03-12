Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…

Il confronto tra il serbo, David e Openda: i numeri

Adesso è ora di riprendere il feeling giusto perché DV9 è mancato enormemente nell’economia del percorso dei bianconeri: il serbo si ripresenta ai nastri di partenza di questo mini-campionato di dieci partite come quarto marcatore juventino. Il suo fatturato è di sei reti in 17 presenze, una sola in meno per capirsi di Jonathan David, a quota 7 in 38 partite, e ben quattro in più di Loïs Openda, fermo a due. Già, il canadese e il belga hanno fatto rimpiangere non poco Dusan, anche perché, a parte il gennaio prolifico vissuto da David, tutto attorno c’è stato il buio, o quasi. Due flop, in definitiva. Soltanto Yildiz, capocannoniere con 10 centri, e l’incredibile McKennie con 8, vantano più marcature di Vlahovic.