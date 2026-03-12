Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…

A tre mesi dall'infortunio e con un futuro da scrivere, il serbo va già in gol in allenamento e punta alla convocazione per la sfida sul campo dell'Udinese: i dettagli
Filippo Bonsignore
TagsjuvevlahovicCalciomercato
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Vlahovic c’è. La Juve riparte dal suo bomber e tanto basta per guardare con fiducia alla scalata verso il quarto posto. C’è Dusan per la rimonta su Como e Roma e ora tutto l’universo bianconero attende i suoi gol che mancano da più di tre mesi. Tanto è durata l’assenza per il grave infortunio patito contro il Cagliari lo scorso 29 novembre.

Vlahovic pronto a riprendersi la Juve

Sabato saranno 105 giorni da quel pomeriggio infausto che ha pesato non poco sulla stagione della Signora e DV9 è pronto per riprendersi la Juve a Udine in quella che rappresenta una tappa fondamentale per il cammino che porta alla prossima Champions. Dall’Udinese all’Udinese: sì, perché l’ultimo gol realizzato in campionato da Vlahovic risale al 29 ottobre scorso, proprio nella gara d’andata contro i friulani allo Stadium, su rigore. All’Udinese, tra l’altro, Dusan ha realizzato quattro reti in campionato in nove incroci, più due assist. L’ultimo gol in ordine di tempo è datato invece 4 novembre 2025, nella notte di Champions contro lo Sporting Lisbona; una zampata che valse il pareggio ai bianconeri.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il confronto tra il serbo, David e Openda: i numeri

Adesso è ora di riprendere il feeling giusto perché DV9 è mancato enormemente nell’economia del percorso dei bianconeri: il serbo si ripresenta ai nastri di partenza di questo mini-campionato di dieci partite come quarto marcatore juventino. Il suo fatturato è di sei reti in 17 presenze, una sola in meno per capirsi di Jonathan David, a quota 7 in 38 partite, e ben quattro in più di Loïs Openda, fermo a due. Già, il canadese e il belga hanno fatto rimpiangere non poco Dusan, anche perché, a parte il gennaio prolifico vissuto da David, tutto attorno c’è stato il buio, o quasi. Due flop, in definitiva. Soltanto Yildiz, capocannoniere con 10 centri, e l’incredibile McKennie con 8, vantano più marcature di Vlahovic. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

DV9 già segna alla Continassa e Spalletti sorride

Ieri il bomber serbo ha ripreso a segnare quantomeno in allenamento, come testimoniano le immagini diffuse dalla Continassa: per lui intera seduta in gruppo. Un altro passo avanti verso il rientro in campo, insomma. Spalletti lo convocherà per l’Udinese anche se inizialmente il serbo partirà dalla panchina. Scelta logica dopo un’assenza così lunga, anche se non è un’ipotesi remota il fatto che possa già disputare uno spezzone di partita. Udinese e Sassuolo saranno per Dusan le tappe di avvicinamento alla migliore condizione fisica, attesa al rientro dalla sosta per le nazionali. Dal Genoa in poi tutto il mondo bianconero si aspetta il bomber al top per riuscire a centrare il quarto posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Vlahovic, gol per la Champions e per il rinnovo

Il suo ritorno sarà energia pura per un attacco che deve tornare a segnare con continuità e in quantità. Non solo, sarà fondamentale per Yildiz e Conceiçao che avranno un punto di riferimento con cui hanno dimostrato di sapersi trovare a meraviglia, così come per Spalletti che avrà di nuovo a disposizione il suo totem, là davanti. Gol per la Champions e gol per il contratto. Sì, perché il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora colorato di bianconero, dopo la riapertura del dialogo sul rinnovo che soltanto poche settimane fa sembrava impossibile. Il lavoro sotto traccia tra le parti continua; il feeling cresce.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - Vlahovic c’è. La Juve riparte dal suo bomber e tanto basta per guardare con fiducia alla scalata verso il quarto posto. C’è Dusan per la rimonta su Como e Roma e ora tutto l’universo bianconero attende i suoi gol che mancano da più di tre mesi. Tanto è durata l’assenza per il grave infortunio patito contro il Cagliari lo scorso 29 novembre.

Vlahovic pronto a riprendersi la Juve

Sabato saranno 105 giorni da quel pomeriggio infausto che ha pesato non poco sulla stagione della Signora e DV9 è pronto per riprendersi la Juve a Udine in quella che rappresenta una tappa fondamentale per il cammino che porta alla prossima Champions. Dall’Udinese all’Udinese: sì, perché l’ultimo gol realizzato in campionato da Vlahovic risale al 29 ottobre scorso, proprio nella gara d’andata contro i friulani allo Stadium, su rigore. All’Udinese, tra l’altro, Dusan ha realizzato quattro reti in campionato in nove incroci, più due assist. L’ultimo gol in ordine di tempo è datato invece 4 novembre 2025, nella notte di Champions contro lo Sporting Lisbona; una zampata che valse il pareggio ai bianconeri.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, Vlahovic pensa di restareSpalletti-Juve, incontro per il futuro
1
Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…
2
Il confronto tra il serbo, David e Openda: i numeri
3
DV9 già segna alla Continassa e Spalletti sorride
4
Vlahovic, gol per la Champions e per il rinnovo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS