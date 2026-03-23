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lunedì 23 marzo 2026
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Perché dopo 875 milioni spesi male la Juve non può più sbagliare mercato

La conferma di Spalletti è il primo passo per il nuovo tentativo di rilancio del club che ha vinto l'ultimo scudetto nel 2020. Troppi gli acquisti deludenti, con effetti pesanti sui conti nonostante le 4 ricapitalizzazioni dal 2019 per un totale di 998 milioni di euro
Xavier Jacobelli
1 min
TagsjuveSpallettiCalciomercato
Juventus

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Contratto prolungato di un anno, sino al 30 giugno 2027, con opzione sulla stagione successiva; ingaggio che, bonus compresi, può raggiungere i 6 milioni di euro annui; garanzie di rafforzamento dell'organico. Sono questi i presupposti del rinnovo di Luciano Spalletti con l

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