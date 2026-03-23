Perché dopo 875 milioni spesi male la Juve non può più sbagliare mercato

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Contratto prolungato di un anno, sino al 30 giugno 2027, con opzione sulla stagione successiva; ingaggio che, bonus compresi, può raggiungere i 6 milioni di euro annui; garanzie di rafforzamento dell'organico. Sono questi i presupposti del rinnovo di Luciano Spalletti con l
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS