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Juve, Vlahovic tiene alte le pretese: alla fine firmerà il contratto

Dopo l'infortunio al polpaccio, torna d'attualità il tema legato al rinnovo dell'attaccante serbo, in scadenza il prossimo 30 giugno
Andrea Losapio
2 min
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L'infortunio non fa cambiare idea a Dusan Vlahovic. Il serbo chiede un aumento rispetto alle prime bozze di offerta che la Juventus aveva paventato. Quindi se è lecito aspettarsi che ci sia un possibile accordo per un biennale a 7 milioni di euro - più un bonus alla firma e commissioni ancora da calcolare - dall'altro lato non c'è l'intenzione di abbassare (troppo) le proprie pretese.

 

Vlahovic, Spalletti e la Juve: alla fine il serbo firmerà il contratto

Il nuovo contratto di Yildiz è diventato paradigmatico per chiunque, anche per chi guadagnava di più sin dal suo arrivo, nel gennaio 2022. Luciano Spalletti però ha chiesto a grande voce il suo prolungamento per una questione di continuità: ben sapendo che sia Lois Openda che Jonathan David finiranno sul mercato a giugno, la permanenza di Vlahovic è fondamentale per non dovere modificare completamente l'attacco. Anche perché difficilmente ci sarebbe la forza economica per fare un investimento in un top, senza contare i vantaggi fiscali che derivano. Dunque la sensazione è che il centravanti, alla fine, potrà ottenere quello che chiede, anche se non in maniera completa. Poi toccherà a Manuel Locatelli, oltre al riscatto di Jeremie Boga, quantificato in 4,8 milioni di euro: il francese ha stupito tutti e può essere riconfermato per la prossima stagione.

 

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