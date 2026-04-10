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venerdì 10 aprile 2026
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Il discorso di Spalletti conquista i social e una frase diventa virale: "Ora ci si leva dai co***oni..."

Sui profili ufficiali della Juve spuntano le parole dell'allenatore, fresco di rinnovo: gli utenti si scatenano per un pezzo in particolare
3 min
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"Che bel discorso. Che bell'annuncio". Questo il parere che si legge di più sui social in risposta al rinnovo di Spalletti, che ha prolungato il suo contratto con la Juve fino al 2028. Peculiare la scelta comunicativa fatta per annunciare la notizia, con i profili ufficiali bianconeri che hanno pubblicato prima il discorso alla squadra fatto dall'allenatore, dove annunciava appunto il suo rinnovo, e solo successivamente la nota del club. "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto", si legge sugli account della Juve. E la scelta ha riscosso successo.

Il discorso di Spalletti conquista i social

Ed è stato apprezzato anche il discorso dello stesso Spalletti, in cui parla della Juve e di averla voluta "scoprire da dentro" e di essere fiero di allenare "uno dei più grandi club del mondo". Una notizia, e un annuncio, che hanno fatto felici i tifosi bianconeri. Ma è un passaggio in particolare del discorso ad aver scatenato i social, più precisamente nel finale, quando stava 'rompendo le righe' per tornare al normale allenamento.

"Ora ci si leva...", la frase di Spalletti diventa virale

Dopo i suoi due minuti di discorso, con applausi e abbraccio al capitano Locatelli, Spalletti incita la squadra a tornare ad allenarsi in un modo particolare: "Ora ci si leva dai coglioni e si torna ad allenarsi". Una frase che ha strappato le risate dei suoi giocatori ma anche dei tifosi sui social, che l'hanno resa la parte più virale di tutto il discorso tra ricondivisioni, menzioni e commenti. Spalletti si gode il rinnovo di contratto ma sa che non c'è tempo da perdere: c'è ancora l'obiettivo Champions da raggiungere.

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