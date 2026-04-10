Spalletti sul rinnovo: "Dopo l'eliminazione in Champions ho capito una cosa"

Spalletti sul rinnovo con la Juve: "Fondamentale conoscersi bene in questi sette mesi"

Spalletti e Juve avanti insieme: "C'è da dire che è stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato. È stato fondamentale conoscersi bene in questi sette mesi. Abbiamo avuto la libertà di scegliere il nostro futuro, scegliere se era apprezzabile questo rapporto di lavoro. La parte tecnica dello staff, la dirigenza i calciatori, il pubblico: mi sembra che tutto abbia indicato che questa fosse la situazione più corretta. Ci sarà bisogno di tutti, poi le persone si misurano in base alle responsabilità che prendono. Il futuro è sempre stato progettato benissimo qui. La parte operativa mi ha convinto. Vedere questa voglia di sacrificarsi e lavorare per creare sempre presupposti migliori. Per acchiappare più cose che ci potessero proiettare verso il futuro".