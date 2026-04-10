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Spalletti sul rinnovo: "Dopo l'eliminazione in Champions ho capito una cosa"

L'allenatore della Juve ospite di @SmallTalk, format social del club bianconero: "Fondamentale conoscersi bene in questi sette mesi"
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"Se devo andare a rivedere quello che mi è successo e mi ha colpito, è stato un momento di grande amarezza: quando siamo usciti dalla Champions contro il Galatasaray. Tutto lo stadio ci ha applaudito e voleva stringersi a noi perchè ci vedeva dispiaciuti. Quello è stato il momento in cui ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma. Ed è stato bellissimo". Così Luciano Spalletti ospite d'eccezione di @SmallTalk, format social della Juventus che, per l'occasione, ha avuto come location l’Allianz Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Spalletti sul rinnovo con la Juve: "Fondamentale conoscersi bene in questi sette mesi"

Spalletti e Juve avanti insieme: "C'è da dire che è stato un rinnovo dove tutte le componenti hanno partecipato. È stato fondamentale conoscersi bene in questi sette mesi. Abbiamo avuto la libertà di scegliere il nostro futuro, scegliere se era apprezzabile questo rapporto di lavoro. La parte tecnica dello staff, la dirigenza i calciatori, il pubblico: mi sembra che tutto abbia indicato che questa fosse la situazione più corretta. Ci sarà bisogno di tutti, poi le persone si misurano in base alle responsabilità che prendono. Il futuro è sempre stato progettato benissimo qui. La parte operativa mi ha convinto. Vedere questa voglia di sacrificarsi e lavorare per creare sempre presupposti migliori. Per acchiappare più cose che ci potessero proiettare verso il futuro".

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Spalletti carica la Juve: "Vogliamo che i tifosi siano orgogliosi del nostro impegno"

Ed è già futuro: "Dobbiamo fare riferimento a quella che è la nostra storia, all'affetto di chi ci vuole bene. Vogliamo che loro siano orgogliosi del nostro impegno, di quello che andiamo a proporre. Dobbiamo combattere comunque, combattere sempre. Quando ti alzi la mattina, te lo devi scrivere sullo specchio. Perchè poi la vita ti mette davanti cose di continuo e tu le devi superare, oltrepassare, spostare. Il nostro pubblico ha visto grandissimi campioni e sono grandissimi campioni. Ci vuole un modo, una mentalità, che mette insieme un po' tutto".

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Spalletti, il ricordo di Nonna Pura è commovente

Spazio anche a diversi momenti particolarmente intimi: "Il primo amore per il calcio? Nonna Pura che mi faceva latte e biscotti dopo allenamento? Quelli sono marchi indelebili, tatuaggi sull'anima e sul cuore, che rimarranno per sempre. Sono cresciuto a latte e biscotti, mi piaceva andare a dormire con il pancino pieno e caldo. Anche quando andavo a dormire tardi".

"Non sono mai stato un amante degli alcolici, trovare questa zuppetta bella calda. Andare a letto con quel sapore lì, è stato un momento che mi sono portato dietro tutta la vita. Quando nonna scioglieva i suoi lunghi capelli era come vedere una fata. Sono tutte cose bellissime".

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"Se devo andare a rivedere quello che mi è successo e mi ha colpito, è stato un momento di grande amarezza: quando siamo usciti dalla Champions contro il Galatasaray. Tutto lo stadio ci ha applaudito e voleva stringersi a noi perchè ci vedeva dispiaciuti. Quello è stato il momento in cui ci siamo sentiti tutti figli della stessa mamma. Ed è stato bellissimo". Così Luciano Spalletti ospite d'eccezione di @SmallTalk, format social della Juventus che, per l'occasione, ha avuto come location l’Allianz Stadium.

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