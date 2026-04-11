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Bremer e Kelly da brividi: la Juve ha paura del giallo

Bremer e Kelly da brividi: la Juve ha paura del giallo

I due difensori bianconeri a rischio squalifica: le scelte di Spalletti per la sfida con l'Atalanta
Filippo Bonsignore
2 min
TagsjuveBremer
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TORINO - L’ora di David. Luciano Spalletti sembra orientato a dare fiducia al bomber canadese per ovviare alla nuova assenza di Vlahovic, che dovrà stare fermo per altre tre-quattro settimane. Johnny, che non segna da sessantanove giorni (dalla vittoria sul Parma del 1 febbraio) appare favorito nel ballottaggio con Boga per completare il reparto offensivo in cui i punti fermi sono Yildiz e Conceiçao. Ieri il portoghese ha svolto dei controlli definiti “di routine” al JMedical e non sembra preoccupare. A meno di sorprese, partirà dunque titolare. L’altra novità rispetto al Genoa dovrebbe essere Koopomeiners: l’olandese è pronto a tornare dal primo minuto a centrocampo al posto dello squalificato McKennie, accanto a Locatelli e Khephren Thuram.

Spalletti vira sul 4-3-3

L’idea di Spalletti è di riproporre il 4-3-3 di Istanbul quando Koop segnò una bella (ma inutile) doppietta. L’alternativa porta a Miretti ma è probabile che il prodotto del vivaio bianconero possa partire dalla panchina. In porta tornerà Di Gregorio, rilanciato dalla grande prova nel secondo tempo contro il Genoa, con il fondamentale calcio di rigore parato a Martin che ha il sapore di un nuovo inizio per lui dopo tante difficoltà e un lungo periodo in panchina. Davanti all’ex Monza agiranno i soliti noti: coppia centrale Bremer-Kelly (entrambi diffidati e quindi a rischio squalifica), Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra. Problemi invece per Cabal che ieri si è fermato in allenamento a causa di un fastidio all’adduttore sinistro e quindi salterà la gara di stasera.

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