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sabato 11 aprile 2026
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Canzonissima, colpo a sorpresa: stasera sarà Del Piero l’ospite d’onore

L'ex capitano e numero dieci della Juve affiancherà gli opinionisti in studio
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Grande sorpresa per il pubblico di Canzonissima: nella puntata di questa sera alle 21.30 su Rai 1 si aggiungerà eccezionalmente Alessandro Del Piero. Icona del calcio italiano e amatissimo dal grande pubblico, Alex parteciperà in qualità di ospite speciale, affiancando per una sera il panel di opinionisti del programma e portando il suo carisma e la sua esperienza sul palco, in un momento unico, dove saranno protagoniste le Canzonissime del suo cuore. La sua presenza rappresenta un momento unico e imperdibile per gli spettatori, che potranno vederlo in una veste inedita all’interno dello show.

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