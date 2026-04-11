L'Atalanta gioca e spreca, la Juve vince. Boga, 3 punti che possono valere 60 milioni

L'Atalanta gioca e spreca, la Juve vince. Sono pesanti i tre punti che l'ex Boga ha regalato a Spalletti, celebrandone il rinnovo di contratto sino al 2028 e issandolo al quarto posto, zona Champions che vuol dire almeno 60 milioni sicuri, a +2 su Fabregas, aspettando Como-Inter. Sono pesanti anche la delusione e l'amarezza dell'Atalanta che non ha raccolto ciò che ha seminato ed è stata beffata dall'unica distrazione d