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sabato 11 aprile 2026
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L'Atalanta gioca e spreca, la Juve vince. Boga, 3 punti che possono valere 60 milioni

Tre nitide palle-gol non sfruttate, il palo di Scalvini, il pasticcio difensivo, due parate decisive del rinato Di Gregorio, le recriminazioni per il mani di Gatti non punito da Maresca: ma a decidere è il guizzo dell'ex. Issa i bianconeri al quarto posto che significa Champions e cospicuo introito. Aspettando Como-Inter
Xavier Jacobelli
1 min
TagsJuventusatalantaSpalletti
Juventus

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L'Atalanta gioca e spreca, la Juve vince. Sono pesanti i tre punti che l'ex Boga ha regalato a Spalletti, celebrandone il rinnovo di contratto sino al 2028 e issandolo al quarto posto, zona Champions che vuol dire almeno 60 milioni sicuri, a +2 su Fabregas, aspettando Como-Inter. Sono pesanti anche la delusione e l'amarezza dell'Atalanta che non ha raccolto ciò che ha seminato ed è stata beffata dall'unica distrazione d

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