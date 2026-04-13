La Juve ha perso Vlahovic: ora tocca a Boga, David o Milik
Doveva essere il centravanti aggiunto per la volata Champions. Vlahovic salterà Atalanta, Bologna e Milan. La lesione al polpaccio, per quanto possa essere lieve, impone come minimo due o tre settimane di stop. Spalletti lo ha perso di nuovo nel momento decisivo del campionato. La sosta, invece, era considerata la rampa di lancio verso il traguardo. Corsa a handicap per il quarto posto. La Juve può spuntarla lo stesso, ma in sede di analisi occorreranno giudizi equilibrati: se il numero 9 serbo non si fosse strappato gli adduttori a fine novembre, costretto all’intervento chirurgico e ad uno stop di quattro mesi, i bianconeri avrebbero qualche punto in più. Hanno pagato dazio in troppe partite allo Stadium, soprattutto con le medio-piccole, quando si riducono gli spazi e diventa più complicato attaccare. I pareggi interni con Lecce, Lazio e Sassuolo hanno rallentato la rincorsa di Spalletti. Ora si tratta di tenere duro sino all’ultima giornata. A chi toccheranno i gol per la Champions?
La squalifica di McKennie
Bergamo è uno snodo delicatissimo. Palladino, a quota 53 punti, non è tagliato fuori e può ancora sognare la Champions. Se vincesse, la Dea si porterebbe a meno uno dalla Juve. Il cartellino giallo rimediato nel lunedì di Pasquetta costerà un turno di squalifica a McKennie. Il texano era in diffida e non potrà essere impiegato con l’Atalanta. Spalletti ha perso anche il numero 9 mascherato, vero guastatore, 7 gol realizzati a partire da gennaio tra campionato e Champions. Weston ha dato una bella spinta ai bianconeri, non solo è riuscito a sostenere il suo allenatore, decisivo nel ricucire il rapporto con la società per arrivare al rinnovo del contratto. Il bilancio stagionale di McKennie dice 9 gol e 7 assist. Entrerà a breve in doppia cifra, ma Lucio a Bergamo dovrà ripensare l’assetto. Alta probabilità di mantenere la difesa a tre, preferita nelle partite “a specchio” con squadre abituate a giocare a uomo. Possibile l’ingresso di Holm come titolare sulla fascia destra con il 3-4-1-2. Altrimenti 4-3-3 con il ripescaggio di Koopmeiners, grande ex, accanto a Locatelli e Thuram.
Un terzetto in corsa per una maglia
La preparazione alla Continassa svelerà il piano tattico, ma il grande rebus resta in attacco. Va scelto il centravanti, falso o vero che sia. Perché David ha fallito anche l’ultima opportunità concessa da Spalletti: scena muta tolto il palo colpito da fuori con il Genoa. Lucio insisterà sul canadese o no? Openda è sparito. L’ultima da titolare (appena 6 in 23 presenze di Serie A) risale al ko interno con il Como. Poi un minuto a Roma e quattro panchine di fila. Spalletti ha due alternative. La principale porta al nome di Jeremie Boga, peraltro ex Atalanta, 3 gol in 8 presenze, in odore di riscatto dal Nizza. Il suo inserimento nel tridente leggero comporta movimento e scambi con Yildiz (poco incline a muoversi da punta centrale) e l’assenza di un riferimento offensivo. Il miglior centravanti a disposizione della Juve oggi si chiama Arkadiusz Milik, rinato dopo due anni di stop e un calvario infinito per problemi fisici. Due ingressi in corsa con Sassuolo e Genoa, totale 34 minuti, ha fatto il pieno di applausi e di giocate, ma serve prudenza, non può reggere ancora una partita intera e dall’inizio. È già bellissimo rivederlo in campo. Un anno fa, con grande serietà e in segno di riconoscenza verso la Juve, “spalmò” l’ingaggio su due stagioni, prolungando il contratto sino al 2027. Uno così, oggi Spalletti se lo tiene stretto. A giugno si valuterà il suo destino.
Doveva essere il centravanti aggiunto per la volata Champions. Vlahovic salterà Atalanta, Bologna e Milan. La lesione al polpaccio, per quanto possa essere lieve, impone come minimo due o tre settimane di stop. Spalletti lo ha perso di nuovo nel momento decisivo del campionato. La sosta, invece, era considerata la rampa di lancio verso il traguardo. Corsa a handicap per il quarto posto. La Juve può spuntarla lo stesso, ma in sede di analisi occorreranno giudizi equilibrati: se il numero 9 serbo non si fosse strappato gli adduttori a fine novembre, costretto all’intervento chirurgico e ad uno stop di quattro mesi, i bianconeri avrebbero qualche punto in più. Hanno pagato dazio in troppe partite allo Stadium, soprattutto con le medio-piccole, quando si riducono gli spazi e diventa più complicato attaccare. I pareggi interni con Lecce, Lazio e Sassuolo hanno rallentato la rincorsa di Spalletti. Ora si tratta di tenere duro sino all’ultima giornata. A chi toccheranno i gol per la Champions?
La squalifica di McKennie
Bergamo è uno snodo delicatissimo. Palladino, a quota 53 punti, non è tagliato fuori e può ancora sognare la Champions. Se vincesse, la Dea si porterebbe a meno uno dalla Juve. Il cartellino giallo rimediato nel lunedì di Pasquetta costerà un turno di squalifica a McKennie. Il texano era in diffida e non potrà essere impiegato con l’Atalanta. Spalletti ha perso anche il numero 9 mascherato, vero guastatore, 7 gol realizzati a partire da gennaio tra campionato e Champions. Weston ha dato una bella spinta ai bianconeri, non solo è riuscito a sostenere il suo allenatore, decisivo nel ricucire il rapporto con la società per arrivare al rinnovo del contratto. Il bilancio stagionale di McKennie dice 9 gol e 7 assist. Entrerà a breve in doppia cifra, ma Lucio a Bergamo dovrà ripensare l’assetto. Alta probabilità di mantenere la difesa a tre, preferita nelle partite “a specchio” con squadre abituate a giocare a uomo. Possibile l’ingresso di Holm come titolare sulla fascia destra con il 3-4-1-2. Altrimenti 4-3-3 con il ripescaggio di Koopmeiners, grande ex, accanto a Locatelli e Thuram.