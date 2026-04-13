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lunedì 13 aprile 2026
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Come sta Yildiz, la Juve è serena: nessun allarme verso il Bologna

Fiducia per il turco in vista della prossima giornata di Serie A
Filippo Bonsignore
2 min
TagsJuventusYildizBologna
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Juve subito in campo dopo il preziosissimo successo sull’Atalanta. I bianconeri hanno svolto ieri alla Continassa il consueto programma post partita. Sotto la lente dello staff medico ci sono quattro giocatori: come ricordato dallo stesso Luciano Spalletti, Yildiz, Conceiçao e Khépren Thuram hanno giocato dopo una settimana complicata per qualche problema fisico.

 

Come sta Yildiz in vista del Bologna

Kenan, in particolare, ha avuto «un’infiammazione» ha spiegato il tecnico, tanto che era visibile una fasciatura all’altezza del ginocchio sinistro. Alla Continassa, in ogni caso, si respira fiducia in vista del posticipo di domenica prossima contro il Bologna. Mancheranno invece gli infortunati Vlahovic e Cabal. Oggi riposo, domani la ripresa.

 

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