Locatelli rinnova con la Juve fino al 2030: il comunicato ufficiale e i dettagli dell'accordo

Locatelli e la Juventus avanti insieme. Ufficiale il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2030 . Il comunicato ufficiale del club bianconero: "La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità , dell’ appartenenza e della responsabilità : è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030".

Locatelli, cosa disse quando nel 2021 arrivò alla Juve

La nota del club bianconero prosegue con una citazione: "La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo". Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa. Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa".

Locatelli, quanto guadagnerà dopo il rinnovo con la Juve

Nell'annuncio si evidenzia: "Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento". Locatelli guadagnerà circa 3,5 milioni di euro che possono salire intorno ai 4 con i bonus. Si tratta di un premio per quanto fatto soprattutto nelle ultime due stagioni, passando da sacrificabile (ma non epurato) sotto la gestione Thiago Motta fino al ruolo di capitano indiscusso dopo l'addio di Danilo, status consolidato battendo il rigore decisivo per l'arrivo in Champions League nello scorso maggio, contro il Venezia.

Comolli: "Rinnovo Locatelli ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo"

"Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus – ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus –. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva".

Locatelli sui social dopo il rinnovo: "Avanti insieme per raggiungere traguardi sempre più importanti"

Locatelli ha espresso la sua gioia per il rinnovo con un post su Instagram: "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore. Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio. Grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni ,ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno. Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino alla fine". Al suo fianco, in un giorno così importante, c'erano gli agenti Stefano Castelnovo e Edoardo Crnjar e il legale Cesare Di Cintio.