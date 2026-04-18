Dal Portogallo: per Bernardo Silva l'offerta più concreta è della Juve

La Juventus fortemente interessata a Bernardo Silva. Arrivano conferme anche dal Portogallo. Il quotidiano lusitano "A Bola", infatti, ha scritto: " L'unico club ad aver presentato un progetto concreto a Bernardo Silva è la Juventus". Il centrocampista, che compirà 32 anni il prossimo 10 agosto, ha annunciato nei giorni scorsi il proprio addio al Manchester City al termine della stagione.

Per Bernardo Silva la Juve potrebbe fare un'eccezione

Nella testa della dirigenza della Juventus Bernardo Silva rappresenterebbe il giusto rinforzo a centrocampo per la prossima stagione, con sempre Luciano Spalletti alla guida. Sempre secondo quanto riportato da "A Bola", la Juve avrebbe presentato a Jorge Mendes, agente del giocatore, un piano dettagliato, al quale il portoghese avrebbe risposto chiedendo due settimane di tempo prima di prendere una decisione. Per Bernardo Silva, che è in attesa anche di offerte da club di MLS e della Saudi Pro League, la Juve, secondo il quotidiano portoghese, sarebbe disposta a fare un'eccezione al proprio tetto salariale, presentando un'offerta superiore ai 7 milioni attualmente percepiti da Yildiz.

I numeri di Bernardo Silva al Manchester City

Bernardo Silva è arrivato in Inghilterra, al Manchester City, nel 2017. In nove anni ha collezionato 451 presenze, arricchite da 76 gol e 77 assist. Nel proprio palmares vanta 6 Premier League, una Champions, due FA Cup, cinque Carabao, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club ed una Supercoppa europa. Un bottino totale di 19 trofei.