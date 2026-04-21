Retroscena Juve, Thuram segna il 2-0 ma Spalletti non esulta e chiede solo una cosa a Conceicao: "Vallo a puntare!"

La gioia per il gol non distrae Luciano Spalletti . È questo quanto hanno catturato le telecamere di Dazn nel consueto format Bordocampo , che mostra immagini e momenti che esclusivi che non si sono visti durante la regolare diretta della partita. La sfida in questione è quella tra Juve e Bologna , vinta 2-0 dai bianconeri , con il tecnico che mantiene alta la concentrazione nonostante un momento di 'festa'.

La Juve esulta ma Spalletti è concentrato: "Devi puntare..."

Il minuto è il 57°, quando il nuovo entrato Thuram sfrutta l'ottimo cross di McKennie ed insacca per il raddoppio, facendo scoppiare lo Stadium. Il centrocampista bianconero insieme ai suoi compagni si lancia in un'esultanza sfrenata e particolare, ma dalla panchina Spalletti pensa solo a sistemare nel migliore dei modi la sua squadra per il finale di partita. Le telecamere di Dazn hanno catturato il tecnico mentre richiama Conceicao durante l'esultanza generale. "Devi puntare Lucumì", il labiale di Spalletti che non vuole allentare dalla pressione. "Testa, testa!", il messaggio dai collaboratori di Spalletti per la squadra, per evitare cali di attenzione dopo il doppio vantaggio.

Spalletti si infuria: "Ma perché?"

E infatti, poco dopo, Spalletti si infuria per una disattenzione della sua Juve, che perde una palla velenosa: "Ma perché bisogna sempre perdere palla, ma perché?!". Su quella palla, poi, Rowe colpisce il palo, spaventando lo Stadium. Il tecnico allora punta sui cambi, toglie Conceicao e mette Zhegrova a cui chiede "Testa, testa", con un plateale gesto.

Spalletti e Lucumì faccia a faccia nel finale

Dopo il triplice fischio arriva un confronto tra Spalletti e Lucumì, con il tecnico che lo accusa di aver provocato i suoi giocatori durante la partita: "Gli hai battuto le mani e gli hai detto di venire qui", la frase del tecnico in merito ad uno degli episodi accaduti allo Stadium.