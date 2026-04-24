Yildiz ha in testa un solo obiettivo: vuole sfidare il maestro Allegri

TORINO - Yildiz in missione. Kenan non perde un attimo, lavora alla Continassa con un obiettivo ben preciso stampato in mente: esserci a San Siro ed esserci dal primo minuto. La parola magica del vocabolario del fantasista turco in queste settimane è gestione. Gestione dei carichi di lavoro, gestione degli sforzi, gestione di quel ginocchio sinistro infiammato che lo condiziona da diverse settimane. Così anche ieri si è allenato a parte, come da programma stilato dallo staff medico, come già accaduto la scorsa settimana prima della sfida con il Bologna. Stavolta c’è una differenza sostanziale: l’intento è portare il Dieci a essere a disposizione dal primo minuto e per una porzione di gara decisamente superiore rispetto all’autonomia di cui disponeva contro gli emiliani.

Domenica scorsa, infatti, Yildiz è sceso in campo nel finale, per una ventina di minuti in cui ha fatto un paio di scatti e un paio di giocate e stop. Logico che fosse così, dopo giorni trascorsi a fare terapie e lavoro personalizzato. Ora lo scenario è migliore perché il programma di recupero sta dando i suoi frutti e quindi c’è la speranza concreta che possa riprendere per mano la Signora nella notte dal sapore di Champions League in casa dei rossoneri.

San Siro è San Siro e poi c’è quel quarto posto da blindare dopo la cavalcata delle ultime settimane - cinque vittorie nelle ultime sei gare - che ha permesso di scavare un solco significativo, e da sfruttare, su Como e Roma, ora distanti cinque punti. Non solo, la corsa bianconera ha consentito di mettere nel mirino proprio il Milan e il Napoli, appaiati al secondo posto a quota 66 punti. Yildiz non vuole mancare insomma e infatti sfrutta ogni minuto in allenamento per riuscire nell’obiettivo.

Tra oggi e domani, il Dieci è atteso in gruppo e così si capirà se davvero l’auspicio che pervade tutto il mondo juventino potrà tradursi in realtà. La prudenza in ogni caso potrebbe consigliare una partenza in panchina con la possibilità di avere comunque un minutaggio superiore rispetto al Bologna. Si vedrà.