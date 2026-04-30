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Juve, riscatti in bilico: Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono due incognite

Il futuro dei due calciatori è tutto da scrivere: non ci sono obblighi di riscatto
Andrea Losapio
2 min
Tagsjuve
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Nico Gonzalez e Douglas Luiz sono due incognite del mercato estivo. Perché né Atletico Madrid - a causa dell’ultimo infortunio che lo toglierà per le prossime settimane - né l’Aston Villa sono obbligate a riscattarli. Dunque bisognerà capire quale sarà la scelta della Juve: Simeone ha intenzione di riprendere l’ex Fiorentina che ha fatto discretamente, ma con qualche acciacco. Più complicata la situazione per il brasiliano, che è in prestito in Inghilterra e ha sostanzialmente perso il posto da titolare dopo le prime sei gare dove era sempre sceso in campo dal primo minuto.

 

 

Operazioni da sessanta milioni 

Si tratta di quasi sessanta milioni sotto giudizio e che potrebbero essere utili in ottica calciomercato. Chi può andare via, oltre a Openda, è Koopmeiners: i bianconeri sono orientati a cercare una destinazione all’olandese che, però, è a bilancio per circa 30 milioni, cifra minima per poterlo salutare senza minusvalenza. Holm potrebbe rimanere ma si deve trovare un accordo con il Bologna, perché non sarà riscattato per 15 milioni, mentre per la retroguardia è stato proposto Stones.

Le scelte di Spalletti

Senesi invece non convince fino in fondo perché Spalletti vorrebbe un titolare di alto livello. I profili di Bernardo Silva e Alisson continuano a essere interessanti e c’è apertura: per il portoghese dipenderà dal Barcellona, suo sogno storico, mentre il Liverpool deve aprire a un addio quasi gratis del portiere.

 

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