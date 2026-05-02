Spalletti saluta Zanardi: "Un uomo unico di valori nella vita e nello sport"

Spalletti ricorda Zanardi: "Ci ha trasmesso qualcosa di unico"

Questo il commento dell'allenatore della Juve: "Ci tenevo a salutare un uomo unico per valori sia nella vita sia nello sport: Alex Zanardi. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e quello che ci ha trasmesso durante tutte le sue battaglie è qualcosa di incredibile e di unico. Quando ho saputo che era venuto a mancare il minuto di silenzio da dedicargli me lo sono fatto da solo. Una testa, una mentalità così forte, una resilienza. Una disponibilità alla battaglia rispetto a qualsiasi cosa gli venisse messo davanti. Qualcosa di incredibile. Lo saluto volentieri".

La vita di Zanardi

Nato a Bologna il 23 ottobre 1966, Zanardi si era avvicinato ai motori fin da giovanissimo: a soli 14 anni correva già sui go-kart. Il debutto in Formula 1 arriva nel 1991 con la Jordan, prima di vestire anche i colori di Minardi, Lotus e Williams. La sua vita cambia radicalmente nel 2001, quando un grave incidente in pista gli provoca l’amputazione di entrambe le gambe. Da quel momento, però, inizia una nuova straordinaria avventura sportiva nel paraciclismo, disciplina nella quale conquista quattro medaglie d’oro e due d’argento tra i Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro drammatico episodio segna la sua esistenza: durante una gara benefica in handbike sulle strade della provincia di Siena, Zanardi rimane coinvolto in un violento scontro con un camion.