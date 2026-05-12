Juve, Koopmeiners non è mai stato intoccabile: c'è una cifra che potrebbe farlo partire

Koop all’ultima occasione. Siamo agli ultimi due tornanti del campionato che decideranno il destino della Juve : c’è in ballo il futuro e Champions o non Champions farà tutta la differenza del mondo. Per il club e per gli stessi giocatori perché l’essere, o meno, sul principale palcoscenico continentale pure nella prossima stagione determinerà la potenza di fuoco che la Continassa avrà sul mercato e se sarà una campagna di rafforzamento espansiva oppure più complicata e necessariamente con il freno a mano tirato. Tanti bianconeri sono in bilico e Teun Koopmeiners è uno di questi. Era stato il colpaccio dell’estate 2024, l’acquisto che avrebbe dovuto cambiare il volto del centrocampo juventino. alla perenne ricerca di qualità e gol e invece si è rivelato un flop. Un investimento da 60,7 milioni, tra parte fissa, bonus e oneri accessori, che non si è rivelato vincente. Siamo alla seconda stagione e l’olandese non ha mai svoltato, non è mai diventato il valore aggiunto auspicato. Riassunto: 7 gol in 87 presenze.

Il futuro di Koopmeiners

Il Koopmeiners versione leader assoluto ammirato con la maglia dell’Atalanta in bianconero non si è mai visto. Adesso sta arrivando il momento di tirare le somme del biennio e di capire se ci può esserci ancora spazio per Teun nella Juve che verrà costruita da Luciano Spalletti e dalla società per tornare al vertice. Il centrocampista non è certo un intoccabile, a patto che arrivi naturalmente l’offerta giusta, tale cioè da evitare una minusvalenza in bilancio. Affinché sia così servirebbe una proposta da 30-35 milioni per una cessione definitiva che non abbia impatto sui conti, visto che il contratto di Koop scadrà nel 2029. Scenario possibile? Non ci può essere logicamente certezza in questo momento ma il mercato ha spesso abituato a prendere vie ritenute impensabili. Bisogna attendere chiaramente l’epilogo della stagione e capire appunto quale sarà il destino della Juve. Senza Champions, ad esempio, la Continassa potrebbe essere costretta a fare cassa con delle cessioni eccellenti o comunque ad alleggerirsi degli ingaggi più sostanziosi, e quello dell’olandese ammonta a 4,5 milioni all’anno.

Ultima chiamata per il riscatto

Il futuro è ancora da delineare, insomma, e per Koop è in arrivo l’ultima chiamata. Spalletti ha scelto di nuovo lui come titolare, dopo oltre due mesi, a Lecce per sostituire l’acciaccato Thuram e, chissà, potrebbero aggiungersi altri minuti per lui nelle prossime due gare con Fiorentina e Torino proprio perché le condizioni di Khéphren devono essere monitorate giorno per giorno e le energie del francese devono essere gestite al meglio. Lucio ha sempre dato fiducia a Teun, fin dal suo esordio in panchina contro la Cremonese, sperimentandolo pure da difensore di sinistra nel terzetto arretrato e traendo per diverso tempo risposte confortanti. Le capacità in impostazione dell’ex atalantino facevano comodo al tecnico per avviare l’azione con qualità da dietro. «Mi piace avere la palla tra i piedi» disse. Il trend di Koop, però, non ha mai avuto l’impennata desiderata da tutti, anzi è rimasto sempre altalenante. Continuità quella sconosciuta. Ci sono 180 minuti per cambiare finalmente marcia e provare a tenersi la Juve.