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Juve, il 18 luglio amichevole in Svizzera: torna una sfida che mancava da 23 anni

Il club bianconero ha annunciato un nuovo appuntamento precampionato prima della partenza per il Summer Tour 2026 tra Hong Kong e Australia
2 min
TagsjuveBasileaAmichevole Juve-Basilea
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La Juventus sfiderà in amichevole il Basilea la prossima estate. Il club bianconero ha, infatti, ufficializzato "un nuovo appuntamento internazionale" nel calendario del suo pre-campionato.

Basilea-Juve, quando si gioca l'amichevole in Svizzera

C'è l'annuncio ufficiale: "Prima di dare il via al Summer Tour 2026 powered by Jeep tra Hong Kong, Cina e Perth, Australia, il gruppo guidato da Luciano Spalletti farà scalo in Svizzera per un test amichevole.L'appuntamento è fissato per sabato 18 luglio 2026, alle ore 15:30, contro il Basilea".

"Le due squadre torneranno così a incrociarsi al St. Jakob-Park a 23 anni di distanza dall'ultimo precedente ufficiale in Champions League datato marzo 2003. La sfida precederà la partenza per l'Asia della squadra bianconera, che proseguirà  poi la preparazione in vista dell'avvio della stagione sfruttando gli altri test di alto profilo contro il Chelsea a Hong Kong e nei successivi impegni di Perth contro Inter e Palermo".

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