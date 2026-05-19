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martedì 19 maggio 2026
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Juve, come puoi vincere se in 6 anni hai cambiato 10 dirigenti e 6 allenatori?

L'ultimo scudetto l'ha firmato Sarri nel 2020. Da allora, il tourbillon in panchina e in società ha partorito una situazione di costante incertezza che si è riflessa sul rendimento della squadra, fra acquisti sbagliati e continui cambi di rotta
Xavier Jacobelli
1 min
TagsjuveSpallettiChampions League
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juve ha vinto l'ultimo scudetto nel 2020. Lo firmò Maurizio Sarri, ma l'impresa non gli valse la conferma. Fu allora che cominciò il tourbillon di allenatori e dirigenti che nelle ultime sei stagioni ha trasformato l'ingresso della Continassa nella porta girevole di un grande albergo.

Juve, 6 anni di tourbillon: 10 dirigenti e 6 tecnici

Ricapitolando. Ai vertici della società è cambiato il p

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