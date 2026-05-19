Juve, come puoi vincere se in 6 anni hai cambiato 10 dirigenti e 6 allenatori?

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La Juve ha vinto l'ultimo scudetto nel 2020. Lo firmò Maurizio Sarri, ma l'impresa non gli valse la conferma. Fu allora che cominciò il tourbillon di allenatori e dirigenti che nelle ultime sei stagioni ha trasformato l'ingresso della Continassa nella porta girevole di un grande albergo.
Ricapitolando. Ai vertici della società è cambiato il p
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