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Montella in ansia per Yildiz: "Siamo preoccupati per il suo ginocchio"

Il ct della Turchia sulle condizioni del fantasista bianconero: "E' al suo primo Mondiale: non può mancare l'entusiasmo"
2 min
TagsMontellaYildiz
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"Yildiz? Siamo un pò preoccupati per il problema al ginocchio che non lo fa allenare". Il ct della Turchia Vincenzo Montella, presente ad Istanbul per la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, ha parlato delle condizioni del fantasista bianconero (convocato per i prossimi Mondiali) e di Calhanoglu, centrocampista dell'Inter.

Montella e le parole su Yildiz

Su Yildiz, Vincenzo Montella non ha nascosto le sue preoccupazioni: "Yildiz a 21 anni è alla sua prima volta, l’entusiasmo non può mancare. Siamo preoccupati per il problema al ginocchio che non lo fa allenare al 100%, mi auguro che possa stare bene fisicamente" ha detto il ct italiano a Sky Sport.

Le condizioni di Calhanoglu

Da monitorare anche le condizioni di Calhanoglu, che non sarà in campo per l'ultima sfida in Serie A con il Bologna: "Ringrazio l’Inter che ci ha permesso di averlo già da ora e poterlo valutare viste le condizioni fisiche, spero possa trovare la condizione giusta per fare il Mondiale"

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