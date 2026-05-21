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giovedì 21 maggio 2026
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Signor Elkann, ma che cosa aspetta a chiamare Del Piero alla Juve?

Nelle ultime sei stagioni 10 dirigenti e 6 allenatori cambiati; l'ultimo scudetto datato 2020; la qualificazione alla prossima Champions appesa a un filo; una squadra fragile che ha bisogno di riscoprire i valori della storia bianconera. Alex sarebbe il Boniperti ideale del terzo millennio
Xavier Jacobelli
1 min
Tagsjuvedel pieroElkann
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Il 13 maggio scorso si sono compiuti dodici anni dall'ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia bianconera. Dodici anni durante i quali il Capitano ha sofferto un urticante ostracismo perché, evidentemente, troppo ingombrante per chiunque comandasse alla Continassa. In questo momento, il Totem Bianconero è il convitato di pietra di una Juve che da sei stagioni non è ancora riuscita a uscire dalla crisi durante le quali la societ&agr

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