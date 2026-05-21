Signor Elkann, ma che cosa aspetta a chiamare Del Piero alla Juve?

Il 13 maggio scorso si sono compiuti dodici anni dall'ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia bianconera. Dodici anni durante i quali il Capitano ha sofferto un urticante ostracismo perché, evidentemente, troppo ingombrante per chiunque comandasse alla Continassa. In questo momento, il Totem Bianconero è il convitato di pietra di una Juve che da sei stagioni non è ancora riuscita a uscire dalla crisi durante le quali la societ&agr