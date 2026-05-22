Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 22 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, brutta notizia per Spalletti: Yildiz salta il derby per un fastidio al polpaccio

I bianconeri costretti a rinunciare al turco contro il Torino per l'ultima occasione Champions
3 min
TagsYildizjuveTorino-Juve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Spalletti perde Yildiz: out tre settimane. Salterà il derby di domenica contro il Torino. Il suo campionato si conclude anzitempo a causa di un fastidio a un polpaccio, avvertito giovedì scorso in allenamento. Sottoposto ad accertamenti al J|Medical, l'esito non è stato confortante a coronamento di un periodo di difficoltà in cui era stato costretto a stringere i denti pur di essere a disposizione nonostante una tendinopatia.

Juve contro il Torino senza Yildiz. E Montella incrocia le dita

Yildiz non sarà a disposizione per un match da vincere a ogni costo per la Juventus, che non è comunque più artefice del suo destino in quella che è diventata una rincorsa alla Champions League. I bianconeri devono battere i granata nel derby della Mole e sperare che almeno due tra Milan, Roma e Como non facciano altrettanto rispettivamente contro Cagliari (in casa), Verona e Cremonese (in trasferta).

Yildiz chiude, dunque, la sua stagione con un bilancio di 11 gol. L'ultimo lo ha realizzato il 21 marzo all'Allianz Stadium contro il Sassuolo (1-1). Alla finestra c'è Montella, che incrocia le dita per la sua Turchia in vista dei Mondiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Spalletti uomo ChampionsJuve, decide tutto Elkann

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS