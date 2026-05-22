Juve, brutta notizia per Spalletti: Yildiz salta il derby per un fastidio al polpaccio

Juve contro il Torino senza Yildiz. E Montella incrocia le dita

Yildiz non sarà a disposizione per un match da vincere a ogni costo per la Juventus, che non è comunque più artefice del suo destino in quella che è diventata una rincorsa alla Champions League. I bianconeri devono battere i granata nel derby della Mole e sperare che almeno due tra Milan, Roma e Como non facciano altrettanto rispettivamente contro Cagliari (in casa), Verona e Cremonese (in trasferta).

Yildiz chiude, dunque, la sua stagione con un bilancio di 11 gol. L'ultimo lo ha realizzato il 21 marzo all'Allianz Stadium contro il Sassuolo (1-1). Alla finestra c'è Montella, che incrocia le dita per la sua Turchia in vista dei Mondiali.