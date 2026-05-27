Vlahovic vola a Londra, spunta un top club di Premier: Juve pessimista

Dusan a Londra. È stato avvistato ieri a sorpresa in un albergo londinese (notizia non smentibile) e l’indiscrezione accompagna un altro rumour di mercato: dopo il sondaggio del Bayern Monaco, un club di Premier (non iscritto alla Champions) avrebbe manifestato interesse nei confronti di Vlahovic . L’accostamento viene facile e si può pensare al Chelsea , campione del mondo l’estate scorsa e appena affidato a Xabi Alonso, ex tecnico di Real Madrid e Bayer Leverkusen. A Stamford Bridge, nella prossima stagione, non parteciperanno all’Europa e Dusan a parametro zero potrebbe rappresentare un colpo interessante. Il Newcastle è un altro club ricco e non iscritto alle Coppe.

Juve-Vlahovic, ultimi contatti

Dalla Continassa filtra pessimismo per due motivi semplici: il tempo non è un alleato della Juve e la mancata qualificazione alla Champions potrebbe aver condizionato i pensieri del serbo, come ha fatto intendere l’ad Comolli senza trascurare l’ipotesi (ancora viva) di un rinnovo del contratto. «Vorremmo andare avanti, come non so, anche perché Dusan e suo padre Milos hanno detto di voler attendere la fine della stagione, se saremmo stati in Champions o meno, e quindi bisogna vedere che cosa succederà». La Juve e Vlahovic si erano sentiti durante la settimana tra Fiorentina e Toro. La fumata grigia non depone a favore di un rinnovo, semmai il contrario. Il sesto posto non favorisce. Vlahovic, in ogni caso, sino a ieri non aveva firmato per altri club (lo dovrebbe comunicare anche se a scadenza) e deciderà nelle prossime ore. È il tempo delle riflessioni e in cui si mettono sul tavolo le offerte ricevute prima di prendere una strada precisa. La Juve è in attesa, entro la prossima settimana aspetta la risposta da dentro o fuori del serbo. Spalletti si era espresso per la conferma, ma nelle ultime settimane non ha più toccato il tema, trattandosi di una negoziazione economica tra giocatore e club. La verità in dieci giorni.

Papabili

Quanto volesse un centravanti fisico a gennaio lo ha ribadito per l’ultima volta a Lecce, quando non era affatto sicuro di entrare in Champions. Durante il mercato invernale, la Juve aveva tentato Mateta, si era informata per En-Nesyri (poi ceduto all’Al Ittihad) e provò a strappare Icardi (in scadenza) al Galatasaray dopo l’ennesimo approccio con Kolo Muani, che rientrerà al Psg per fine prestito dal Tottenham. Tre nomi su quattro, tolto il marocchino finito in Saudi League, potrebbero essere nomi da riconsiderare in estate se, come sembra, Vlahovic non dovesse rinnovare. Si tratta di aspettare qualche altro giorno, sapendo che il mercato dei centravanti in estate proporrà più soluzioni. Spalletti ha bisogno di un terzino sinistro e non è casuale l’interesse per lo scozzese Andrew Robertson, 32 anni, in uscita come svincolato dal Liverpool. Sembra indirizzato verso il Tottenham, ma i bianconeri si sono informati. Stesso discorso per Salah, romanista (come Alisson) ai tempi di Lucio a Trigoria.