I retroscena della riunione dei vertici Juve: Elkann conferma Spalletti e Comolli

Avanti insieme per costruire una Juve più forte. Ecco il messaggio emerso dalla tanto attesa riunione tra John Elkann, la dirigenza e Luciano Spalletti andata in scena ieri e auspicata soprattutto dall’allenatore per sciogliere i nodi esistenti e sgombrare il campo da equivoci e incomprensioni. La stagione ha avuto l’epilogo peggiore possibile con la Signora fuori dalla Champions League, con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista prima economico e poi sportivo, e questo ha reso ancora più plastica la distanza già evidente, mese dopo mese, tra l’amministratore delegato, Damien Comolli, e Spalletti. Distanza evidente anche ieri mattina in occasione della commemorazione del quarantunesimo anniversario della tragedia dell’Heysel: freddezza, a dir poco, quasi indifferenza tra i due quando si sono trovati uno accanto all’altro. Particolare che non è sfuggito al popolo dei social che l’ha sottolineato in decine di post. Era necessario quindi un passaggio con la proprietà per mettere tutti i problemi sul tavolo, ripartire nel modo giusto e iniziare a programmare la stagione che verrà, quella che dovrà necessariamente rivedere la Juve protagonista e competitiva. Elkann, per la verità, si era già espresso chiaramente nei giorni scorsi grazie al suo lavoro di moral suasion nei confronti dei protagonisti, auspicando dai protagonisti visione comune e unità d’intenti. E ieri ha ribadito chiaramente i concetti. Nessun ribaltone a livello dirigenziale perché sarebbe troppo per il club abortire un altro progetto appena sbocciato. Nessuna rivoluzione in panchina, perché Spalletti è stato confermato con il rinnovo fino al 2028 soltanto poche settimane fa.