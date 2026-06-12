Damien Comolli lascia la Juventus, è ufficiale: "Un grazie speciale ai tifosi" 

Dentro Carnevali, fuori Comolli. Il dirigente francese ha lasciato la Juventus dopo un anno: adesso sono ufficiali le sue dimissioni. Il metodo Comolli, basato su algoritmi e dati, non ha portato i risultati sperati nell'immediato. "Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro", si legge sul sito ufficiale dei bianconeri.