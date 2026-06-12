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Damien Comolli lascia la Juventus, è ufficiale: "Un grazie speciale ai tifosi" 

Il dirigente saluta il mondo bianconero dopo una stagione e scrive una lettera d'addio: i dettagli
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Dentro Carnevali, fuori Comolli. Il dirigente francese ha lasciato la Juventus dopo un anno: adesso sono ufficiali le sue dimissioni. Il metodo Comolli, basato su algoritmi e dati, non ha portato i risultati sperati nell'immediato. "Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro", si legge sul sito ufficiale dei bianconeri. 

Juve, l'addio di Comolli 

Comolli ha voluto ringraziare e indirizzare un saluto generale al mondo Juventus: “Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club".

"Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale" .  

 

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