Platini: "La Juve ritornerà. Così lasciamo vincere anche gli altri..."

«La Juve ritornerà». Firmato: Michel Platini . Nel momento della difficoltà, fuori dalla Champions League e in vista di un mercato non certo semplice, il popolo bianconero può trovare speranza nelle parole di Le Roi. «Sono cicli, non si può vincere sempre, altrimenti sarebbe fastidioso per il campionato e per i giornalisti... Lasciamo vincere anche gli altri, non troppo ma un po’…». E via con un sorriso.

Platini, dalla Juve ai Mondiali 2026

Domenica ha festeggiato 71 anni ma Platini è quello di sempre: ironico, pungente, spiritoso con la battuta sempre pronta. Prima di scendere sul green del Royal Park I Roveri per la “Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup”, l’ex numero 10 bianconero spazia sugli argomenti di attualità, non sottraendosi ad alcuna domanda. L’unica eccezione riguarda la denuncia che ha appena sporto nei confronti del presidente della Fifa, Gianni Infantino, per diffamazione e traffico di influenze: «Non ne parlo, lasciamo alla giustizia francese decidere». Mondiali, quindi: «Mi è piaciuta la presentazione con tutti i 26 giocatori in campo per gli inni nazionali». Il nuovo format a 48 squadre? «Non so se sia il numero giusto ma politicamente non si poteva non fare qualcosa per allargare la partecipazione; tante Nazionali africane valgono quanto quelle europee». La favorita per Le Roi è la Francia: «Sulla carta sì, ha giocatori fortissimi in attacco. Come possibile sorpresa, una fiche l’avrei puntata sul Portogallo che ha il centrocampo del Psg».

L’Italia, invece, fa da spettatrice delusa, espressione di un calcio in difficoltà, anche a livello di club come la "sua" Juve. «Più che la Juve, è l’Italia che deve ripartire da zero - sottolinea -. Non è possibile per un paese come il vostro non qualificarsi a tre Mondiali di fila quindi è il calcio italiano a dover ripartire da zero. E quando lo farà anche la Juve ripartirà: non dimenticatevi che le grandi squadre dell’Italia erano basate sempre sul blocco di juventini, basti pensare al 2006». Come ripartire? «Facendo quello che noi abbiamo fatto diverse volte in Francia con una decisione della politica: gli Stati Generali del calcio. La cosa più importante, in ogni caso, resta vincere le partite. Se la Juve avesse vinto con la Fiorentina sarebbe andata in Champions League e avremmo parlato di stagione positiva».

Juve vuol dire Agnelli, parola di Platini

AGNELLI. Anche se ormai a distanza, Platini è ancora innamorato della Signora, anche se «un mio ritorno in futuro non è contemplato; ho dei progetti ma da consigliere, non ho più voglia di entrare in una società, nell’Uefa o nella Fifa». Michel riflette: «Quando penso alla Juve penso a tre cose: a tutti quei tifosi che mi vogliono molto bene e che sono delusi in questo periodo, all’impegno storico della famiglia Agnelli e ai grandi momenti che ho vissuto con i miei compagni». Per Platini, Juve vuol dire Agnelli. «Finché sarò in vita nessuno tocchi la Juve... Il club è la famiglia Agnelli» dice in riferimento all’assalto fallito da parte dell’azionista di minoranza Tether.

Platini incorona Yildiz: "È un giocatore tipo Olise e Yamal"

NUMERI 10. Oggi il suo numero 10 è sulle spalle di Kenan Yildiz: «L’ho visto giocare, ha doti e possibilità. È un giocatore tipo Olise, Yamal: vecchi numeri 10 che sono oggi dei numeri 11, giocano sulla fascia e creano». In carriera ha incrociato invece Maradona: «Può essere che lui ha fatto due sport, calcio e pallacanestro, quindi è stato più forte di me - sorride -. Diego è stato un personaggio molto atipico, percepito più come un Che Guevara mentre io sono una una persona che ha fatto una vita più normale. È stato un bravissimo ragazzo, molto amato dai suoi compagni di squadra».