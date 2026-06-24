Juve, corsa alla plusvalenza: servono subito cessioni per salvare il bilancio

Corsa alla plusvalenza. Manca una settimana al 30 giugno, data di chiusura del bilancio dell’esercizio 2025-2026 e la Juve cerca l’accelerata sul fronte delle cessioni per raccogliere quel tesoretto di 12-13 milioni che possa consentire di dare ossigeno ai conti in modo da proseguire anche nell’esercizio 2026-2027 il percorso di risanamento che ha come approdo il break-even previsto per il 2027-2028. La prima scadenza è dietro l’angolo e impone di portare al traguardo qualche operazione in uscita. Vendere per sistemare il bilancio e per fare cassa e finanziare le operazioni in entrata: è il mantra che contraddistinguerà l’estate del neo ad Giovanni Carnevali. Il lavoro si articola su diversi profili che non rientrano più nei programmi di Spalletti o che possono garantire un guadagno significativo e adesso è arrivata l’ora di stringere.