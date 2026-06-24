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Juve, corsa alla plusvalenza: servono subito cessioni per salvare il bilancio

Miretti, Gatti, Di Gregorio e Cabal i primi della lista tra i giocatori in partenza
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TagsjuveCalciomercato
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Corsa alla plusvalenza. Manca una settimana al 30 giugno, data di chiusura del bilancio dell’esercizio 2025-2026 e la Juve cerca l’accelerata sul fronte delle cessioni per raccogliere quel tesoretto di 12-13 milioni che possa consentire di dare ossigeno ai conti in modo da proseguire anche nell’esercizio 2026-2027 il percorso di risanamento che ha come approdo il break-even previsto per il 2027-2028. La prima scadenza è dietro l’angolo e impone di portare al traguardo qualche operazione in uscita. Vendere per sistemare il bilancio e per fare cassa e finanziare le operazioni in entrata: è il mantra che contraddistinguerà l’estate del neo ad Giovanni Carnevali. Il lavoro si articola su diversi profili che non rientrano più nei programmi di Spalletti o che possono garantire un guadagno significativo e adesso è arrivata l’ora di stringere.  

I giocatori in uscita

In uscita c’è Fabio Miretti, cresciuto nel vivaio bianconero e quindi in grado di assicurare una plusvalenza piena in caso di cessione. In prima fila per il centrocampista c’è il Bologna ma anche la Fiorentina ha le antenne dritte; la Juve lo valuta 15 milioni. In teoria sarebbe sufficiente il suo addio per arrivare al traguardo desiderato. Le possibilità, in ogni caso, sono diverse. In lista pure Di Gregorio, per il quale la Juve chiede intorno ai 15 milioni (rispetto a un valore residuo in bilancio di circa 11) sul quale c’è il Besiktas sebbene l’ipotesi non sembri scaldare troppo il portiere; poi Cabal (valutazione sui 10 milioni contro un peso in bilancio di circa 7); e soprattutto Gatti. Il difensore ha un contratto fino al 2030 ma non è più centrale nelle scelte di Spalletti come ha dimostrato la scorsa stagione tanto che potrebbe optare per una nuova avventura. Per la Signora, l’addio potrebbe assicurare una plusvalenza significativa: la Continassa valuta infatti Gatti tra i 20 e i 25 milioni a fronte di un valore residuo in bilancio di circa 4.  

 

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