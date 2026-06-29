Caso Agnelli, una sentenza che farà storia
ROMA - Qualcuno, oltre al merito, ha contestato la forma: per una riforma più organica del sistema, non sarebbe stato meglio attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prevista per il 16 luglio (ore 10), a seguito del rinvio pregiudiziale del Tar del Lazio? Il tribunale amministrativo regionale ha chiesto infatti all’organismo con sede in Lussemburgo - quello del caso Superlega e della sentenza Bosman - di chiarire se il sistema italiano di giustizia sportiva fosse compatibile con il diritto europeo, rivolgendosi alla Corte Ue dopo i ricorsi presentati dall’ex presidente della Juventus, Agnelli, e dell’ex amministratore delegato bianconero, Arrivabene, in merito al caso plusvalenze.
Caso plusvalenze, attesa per una sentenza che farà storia
I giudici del Tar, infatti, non possono annullare le sanzioni inflitte dalla giustizia sportiva, potendo solamente riconoscere un risarcimento per un danno subito. Secondo il parere (non vincolante) dell’avvocato generale Spielmann non vi sarebbero elementi per ritenere che le sanzioni nei confronti di dirigenti sportivi possano alterare il mercato o determinare abusi di posizione dominante, eppure secondo lo stesso avvocato quel limite previsto per i giudici amministrativi non sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione. Una sentenza favorevole ad Agnelli e Arrivabene darebbe vita a una rivoluzione.