Caso Agnelli, una sentenza che farà storia

ROMA - Qualcuno, oltre al merito, ha contestato la forma: per una riforma più organica del sistema, non sarebbe stato meglio attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, prevista per il 16 luglio (ore 10), a seguito del rinvio pregiudiziale del Tar del Lazio? Il tribunale amministrativo regionale ha chiesto infatti all’organismo con sede in Lussemburgo - quello del caso Superlega e della sentenza Bosman - di chiarire se il sistema italiano di giustizia sportiva fosse compatibile con il diritto europeo, rivolgendosi alla Corte Ue dopo i ricorsi presentati dall’ex presidente della Juventus, Agnelli, e dell’ex amministratore delegato bianconero, Arrivabene, in merito al caso plusvalenze.