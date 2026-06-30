Juve e Fiorentina sanzionate dall'Uefa: fino a 20 milioni di multa e settlement agreement per il club bianconero

"La Prima Camera della CFCB - si legge nella nota ufficiale diffusa dal Club Financial Control Body - ha imposto provvedimenti disciplinari incondizionati a 14 club risultati inadempienti rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria. La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha concluso la valutazione dei club partecipanti alle competizioni UEFA per club 2025/26 e ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti i club che hanno violato i requisiti di sostenibilità finanziaria.

1. Regola sui guadagni nel calcio

La Prima Camera del CFCB ha riscontrato che Newcastle United FC (ENG), Juventus FC (ITA), OGC Nice (FRA), Santa Clara (POR), FC Astana (KAZ) e FK Partizan (SRB) non hanno rispettato la regola sugli introiti derivanti dal calcio, valutata per la prima volta su base aggregata triennale nella stagione 2025/26. La valutazione del CFCB ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023, 2024 e 2025.

Newcastle United FC e Juventus FC hanno concluso un accordo transattivo con la CFCB per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione. La durata dell’accordo dipende dalla capacità dei club di rispettare le normative sulla base delle proiezioni presentate. Di conseguenza, ciascun club è tenuto a raggiungere l’obiettivo finale e a conformarsi pienamente alla normativa sugli introiti derivanti dal calcio entro la fine del periodo di validità dell’accordo, nella stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari che si concluderanno nel 2026, 2027 e 2028)".

Gli obblighi concordati dai club

"Nell’ambito dell’accordo transattivo, - si legge nel documento - i club hanno concordato i seguenti obblighi: