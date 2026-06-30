Juve e Fiorentina sanzionate dall'Uefa: fino a 20 milioni di multa e settlement agreement per il club bianconero
Una volta terminata "la propria valutazione sui club partecipanti alle competizioni UEFA per club 2025/26", la Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) ha reso noto che anche la Juventus rientra tra i club che non hanno rispettato "la regola sui risultati economici del calcio". Tale violazione ha portato il club bianconero a stipulare un accordo transattivo della durata di tre anni con il CFCB. Di fatto, la società piemontese non ha rispettato la "football earnings rule" (che prevede un deficit aggregato massimo di 60 milioni di euro sui tre esercizi precedenti a quello del monitoraggio) e ha siglato un settlement agreement.
Juve sanzionata dalla Uefa: siglato un settlement aggrement, cosa succede ora
Per la Juve, così come per il Newcastle United, accordo triennale con il Club Financial Control Body, che prevede il rispetto di obiettivi intermedi e il pieno rientro nei parametri economici nel periodo 2026-2028, oltre a possibili restrizioni nella registrazione dei giocatori nelle liste UEFA, qualora non fossero centrati i target fissati. Sul piano economico, la UEFA ha stabilito per la Juventus una multa complessiva da 20 milioni di euro, di cui 14 condizionati al rispetto dell'accordo. Se tale accordo verrà rispettato, dunque, saranno solo 6 i milioni (incondizionati) da versare a fronte delle violazioni. Le sanzioni, inoltre, possono includere ulteriori restrizioni sportive fino all’esclusione dalle competizioni europee - precisa il documento - in caso di mancato adeguamento ai parametri richiesti.
Sanzionata anche la Fiorentina
Oltre alla Juventus, sono state sanzionate anche Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nizza, Strasburgo, AEK Atene, Fiorentina e Fenerbahçe. Il club viola, in particolare, sarà costretto a pagare un'ammenda pari a 6 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla UEFA, "i club hanno registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70%", incassando sanzioni proporzionate all’entità dello sforamento.
Il comunicato ufficiale del CFCB
"La Prima Camera della CFCB - si legge nella nota ufficiale diffusa dal Club Financial Control Body - ha imposto provvedimenti disciplinari incondizionati a 14 club risultati inadempienti rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria. La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha concluso la valutazione dei club partecipanti alle competizioni UEFA per club 2025/26 e ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti i club che hanno violato i requisiti di sostenibilità finanziaria.
1. Regola sui guadagni nel calcio
La Prima Camera del CFCB ha riscontrato che Newcastle United FC (ENG), Juventus FC (ITA), OGC Nice (FRA), Santa Clara (POR), FC Astana (KAZ) e FK Partizan (SRB) non hanno rispettato la regola sugli introiti derivanti dal calcio, valutata per la prima volta su base aggregata triennale nella stagione 2025/26. La valutazione del CFCB ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023, 2024 e 2025.
Newcastle United FC e Juventus FC hanno concluso un accordo transattivo con la CFCB per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione. La durata dell’accordo dipende dalla capacità dei club di rispettare le normative sulla base delle proiezioni presentate. Di conseguenza, ciascun club è tenuto a raggiungere l’obiettivo finale e a conformarsi pienamente alla normativa sugli introiti derivanti dal calcio entro la fine del periodo di validità dell’accordo, nella stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari che si concluderanno nel 2026, 2027 e 2028)".
Gli obblighi concordati dai club
"Nell’ambito dell’accordo transattivo, - si legge nel documento - i club hanno concordato i seguenti obblighi:
- pagare una multa, il cui importo è calcolato in base alla gravità della violazione accertata.
- essere soggetto a una restrizione sulla registrazione di nuovi giocatori nella propria Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura è condizionata o incondizionata per ogni stagione coperta dal periodo di transazione, a seconda del rispetto da parte del club delle condizioni stabilite nell’accordo transattivo.
- aggiungere obiettivi annuali intermedi ed essere soggetti all’applicazione di misure finanziarie e sportive condizionali qualora tali obiettivi non vengano raggiunti (ad esempio, da una restrizione più severa sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A fino all’esclusione dalla successiva competizione per club UEFA per la quale si qualificheranno)".
Una volta terminata "la propria valutazione sui club partecipanti alle competizioni UEFA per club 2025/26", la Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) ha reso noto che anche la Juventus rientra tra i club che non hanno rispettato "la regola sui risultati economici del calcio". Tale violazione ha portato il club bianconero a stipulare un accordo transattivo della durata di tre anni con il CFCB. Di fatto, la società piemontese non ha rispettato la "football earnings rule" (che prevede un deficit aggregato massimo di 60 milioni di euro sui tre esercizi precedenti a quello del monitoraggio) e ha siglato un settlement agreement.
Juve sanzionata dalla Uefa: siglato un settlement aggrement, cosa succede ora
Per la Juve, così come per il Newcastle United, accordo triennale con il Club Financial Control Body, che prevede il rispetto di obiettivi intermedi e il pieno rientro nei parametri economici nel periodo 2026-2028, oltre a possibili restrizioni nella registrazione dei giocatori nelle liste UEFA, qualora non fossero centrati i target fissati. Sul piano economico, la UEFA ha stabilito per la Juventus una multa complessiva da 20 milioni di euro, di cui 14 condizionati al rispetto dell'accordo. Se tale accordo verrà rispettato, dunque, saranno solo 6 i milioni (incondizionati) da versare a fronte delle violazioni. Le sanzioni, inoltre, possono includere ulteriori restrizioni sportive fino all’esclusione dalle competizioni europee - precisa il documento - in caso di mancato adeguamento ai parametri richiesti.
Sanzionata anche la Fiorentina
Oltre alla Juventus, sono state sanzionate anche Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nizza, Strasburgo, AEK Atene, Fiorentina e Fenerbahçe. Il club viola, in particolare, sarà costretto a pagare un'ammenda pari a 6 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla UEFA, "i club hanno registrato un rapporto tra costo della rosa e ricavi superiore al 70%", incassando sanzioni proporzionate all’entità dello sforamento.