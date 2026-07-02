Di Gregorio sui social dopo le parole dell'agente contro la Juve: "Devo precisare..."

Michele Di Gregorio ha preso posizione in seguito alle dichiarazioni del suo agente attraverso la pagina Instagram dell'agenzia Ca.Sportmanagment . Sempre su Instragam il portiere della Juventus ha commentato: “Ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto , come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora”.

Cosa ha detto l'agente di Di Gregorio

Ma cosa aveva detto l'agente di Di Gregorio? Aveva pubblicato una storia in cui si leggeva: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in due stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni: questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili: per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del ds Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni".

L'agente di Di Gregorio sul futuro del portiere: "Non abbiamo fretta"

L'agente di Di Gregorio avava poi aggiunto: "Gol subiti Juventus 34-Inter 35, gol fatti Juventus 61-Inter 82, le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

Di Gregorio, i numeri con la Juve nella stagione 2025/26

Nella scorsa stagione Di Gregorio ha totalizzato 30 presenze, subito 25 gol e totalizzato 14 clean sheet con la maglia della Juventus in Serie A. A completare il suo bilancio stagionale 6 presenze in Champions League (11 gol subiti, 2 clean sheet) e una presenza in Coppa Italia (con un clean sheet) oltre alle 4 partite giocate nella Coppa del Mondo per Club 2025 (7 gol subiti, un clean sheet).