Spalletti freme, la Juve stringe per Muharemovic: accordo vicino

TORINO - Muharemovic, avanti tutta. La Juve lavora a 360 gradi su tutti i ruoli della rosa per consegnare a Luciano Spalletti i 6-7 innesti promessi per rifare grande la Signora. Percorso non semplice, visti i paletti dell’Uefa da rispettare, ma l’opera di Carnevali sta portando i primi frutti. Dopo Jeff Ekhator, soluzione di talento per l’attacco del presente ma soprattutto del futuro, l’ad bianconero punta ancora sulla linea verde ed è a un passo dal riportare alla Continassa Tarik Muharemovic. Il giovane difensore, protagonista di una stagione positiva al Sassuolo e appena eliminato con la Bosnia dal Mondiale, è il primo tassello della nuova difesa. C’è il futuro di Bremer ancora da definire con certezza: il brasiliano ha una clausola da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) ma, almeno al momento, non ha offerte convincenti e infatti, nonostante i propositi di voler vincere in fretta evidenziati in stagione, punta a restare. Certo è che se si dovesse presentare una soluzione convincente e soddisfacente, la Juve non porrebbe ostacolo alla sua partenza. E poi ci sono le posizioni di Gatti (in uscita e valutato 20-25 milioni), Kelly (che ha mercato in Premier) e Cabal da valutare, così come quella di Cambiaso (sacrificabile per 40 milioni). Ecco perché si inizia a concretizzare anche le mosse in entrata e la prima porta al ragazzo sbocciato nella Next Gen bianconera e poi ceduto al club neroverde nell’estate 2024. Per la Continassa, l’affare è sostenibile dal punto di vista economico in quanto la società bianconera ha mantenuto il diritto al 50% della eventuale rivendita, dunque lo pagherebbe la metà. L’affare procede spedito verso il traguardo perché la Juve ha già raggiunto l’intesa con il giocatore per un contratto fino al 2021 a circa 2 milioni e ora cerca di chiudere l’accordo con il Sassuolo. La richiesta iniziale degli emiliani era di 40 milioni, 20 quindi il costo per i bianconeri, ma Carnevali ha cercato di abbassare l’ammontare dell’investimento partendo da un’offerta da 15 milioni più 3 di bonus. In tutto 18, avvicinandosi alla quota indicata dalla sua ex società. La trattativa prosegue. La chiusura rapida dell’operazione potrebbe essere favorita dal prossimo rientro del giocatore in Italia. E poi Tarik ha uno sponsor speciale, Kenan Yildiz, suo grande amico, con il quale si ricongiungerebbe dopo l’esperienza nella Next Gen. L’altra priorità è il portiere: Dibu Martinez non è facile perché i costi restano alti, ma l’Aston Villa ha puntato su Suzuki e questo potrebbe agevolare l’uscita dell’argentino. Attenzione, perché il giapponese del Parma può essere anche l’alternativa bianconera. Il club emiliano, peraltro, ha appena preso Daffara dalla Juve.