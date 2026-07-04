L’ombra del Bayern , come qualche mese fa, è tornata fuori e forse annuncia un nuovo fumettone estivo, di cui non si possono escludere gli effetti e le potenziali conseguenze. Un dubbio su Bremer esiste dalla primavera e non è mai stato risolto, così come (è altrettanto certo) nessuno al momento ha bussato alla Continassa e si è presentato con argomenti convincenti. Niente di concreto e il brasiliano, dicono, non spinge per andare via, ma nuove indiscrezioni legate alla Baviera sono uscite e la Juve non resterà sorpresa. Il difensore, 29 anni compiuti a marzo e 14 mesi di stop per una doppia operazione al ginocchio, ha una clausola di rescissione da 58 milioni esercitabile entro il 10 agosto.

Attesa Juve

La società bianconera non ha preso sinora in considerazione l’ipotesi di un rinnovo del contratto: nel caso, se ne parlerà dopo l’estate, a mercato concluso. Oggi, se arrivasse una proposta appena sotto la cifra indicata dalla clausola, quasi certamente Bremer verrebbe ceduto. Altrettanto chiara, in una logica di sviluppo con l’idea di rientrare in corsa scudetto, è la condizione successiva e indispensabile: andrebbe sostituito con un centrale dello stesso livello. Spalletti non discute Bremer, provò da ct dell’Italia a soffiarlo al Brasile (non aveva ancora esordito) e ha sempre parlato di istant-team e dell’esigenza di aggiungere temperamento. Non per caso, durante la primavera, era uscito il nome del coreano Kim, ex Napoli ora di proprietà del club bavarese, come possibile rimpiazzo. Non c’è niente di concreto al momento, ma basta e avanza per introdurre un tema legato alla difesa della Juve. Tutti, per motivi diversi, in discussione. Non basterà un nuovo portiere (Dibu Martinez, per quanto costoso, resta la prima scelta) per sostituire Di Gregorio. Gatti, da mesi, viene considerato in bilico e chissà se Allegri proverà a portarlo a Napoli. La valutazione elevata potrebbe rappresentare un freno. Per Kelly, invece, si sta muovendo qualcosa e potrebbero essere in arrivo offerte dalla Premier League, a patto di cederlo almeno a 20-25 milioni.

Muharemovic

Questo spiega perché Carnevali tornerà all’assalto di Lucumi dopo metà luglio, quando sarà scaduta la clausola di 28 milioni. Il colombiano del Bologna piace e i difensori di piede sinistro potrebbero essere due. È quasi in chiusura Muharemovic: 16 milioni più 2 di bonus al Sassuolo. L’operazione potrebbe essere definita la prossima settimana o subito dopo il week-end. Tarik sta rientrando in queste ore dopo l’eliminazione della Bosnia dal Mondiale. A Torino viene considerato un affare ormai al sicuro, sarebbe il secondo dopo l’acquisto di Jeff Ekhator dal Genoa, puntando al ringiovanimento della rosa e al contenimento degli ingaggi. Da Firenze è rientrato Daniele Rugani per fine prestito e il suo contratto scade nel 2028. Va ceduto Joao Mario (c’è la Fiorentina) e rimpiazzato Holm, destinato a restare a Bologna. Cabal viene considerato in uscita, se troverà un ammiratore. Oggi la Juve ha un solo terzino destro (Kalulu) e un sinistro adattato (Cambiaso). Spalletti pensa al 4-2-3-1 con due giocatori per ogni ruolo. Oggi sarebbe costretto a ripartire dalla difesa a tre, esattamente come nel passato campionato. Tanto altro dovrà succedere, è evidente, ma la flessibilità dei moduli può anche riflettersi o essere condizionata dal mercato, soprattutto se prendesse un sentiero diverso dal pronostico. Oggi ci sono più centrali che esterni, un punto interrogativo su Bremer va messo e qualche legittimo dubbio è comprensibile.