Massara dopo la Roma riparte dalla Juventus: tutto sul nuovo ruolo e cosa cambia per Chiellini

Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer della Juventus . Nel suo nuovo ruolo, Massara riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa della Juve. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. In sintesi una sorta di direttore tecnico.

Nel corso della sua carriera - fa sapere la Juventus - Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali Milan e Roma. Novità anche per Giorgio Chiellini che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, "rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo".

Le parole di Carnevali

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” - ha sottolineato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus -. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del club".