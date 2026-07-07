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martedì 7 luglio 2026
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Massara dopo la Roma riparte dalla Juventus: tutto sul nuovo ruolo e cosa cambia per Chiellini

Il dirigente torinese ha firmato con i bianconeri, ecco il comunicato e tutte le novità
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Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer della Juventus. Nel suo nuovo ruolo, Massara riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa della Juve. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. In sintesi una sorta di direttore tecnico.

Nel corso della sua carriera - fa sapere la Juventus - Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali Milan e Roma. Novità anche per Giorgio Chiellini che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, "rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo".

Le parole di Carnevali

Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” - ha sottolineato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus -. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del club".

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