Carnevali: "Nessun incontro per Vlahovic. Kolo Muani? Distanza ampia". E su Dibu Martinez

L'elogio di Carnevali a Massara

Nel giorno dell'arrivo in società di Ricky Massara ("bisogna mettere assieme anche la formazione che sta dietro al campo e deve essere una formazione vincente"), Carnevali sottolinea che "le porte sono aperte con Sorloth come per tanti altri giocatori ma è un mercato difficile, ci sono richieste troppo elevate e bisogna avere pazienza. Non ci sono state tante richieste sia da parte nostra sia per quanto riguarda le uscite che sono un fattore determinante. Ma abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta. Riaperture su Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato però le porte sono aperte con tutti".