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Carnevali: "Nessun incontro per Vlahovic. Kolo Muani? Distanza ampia". E su Dibu Martinez

Il dirigente bianconero accoglie il nuovo direttore tecnico e fa il punto sul mercato della Juve: "Sorloth? Le porte sono ancora aperte ma le valutazioni sono troppo alte"
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"Kolo Muani? Le richieste non si sono abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta. In questi giorni lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza ampia è giusto fare delle valutazioni. Non dobbiamo sbagliare, le cose vanno fatto bene". Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport "raffredda" la pista che porta all'attaccante francese di proprietà del Psg.

L'elogio di Carnevali a Massara

Nel giorno dell'arrivo in società di Ricky Massara ("bisogna mettere assieme anche la formazione che sta dietro al campo e deve essere una formazione vincente"), Carnevali sottolinea che "le porte sono aperte con Sorloth come per tanti altri giocatori ma è un mercato difficile, ci sono richieste troppo elevate e bisogna avere pazienza. Non ci sono state tante richieste sia da parte nostra sia per quanto riguarda le uscite che sono un fattore determinante. Ma abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta. Riaperture su Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato però le porte sono aperte con tutti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Carnevali e la situazione su Dibu Martinez

Anche per quanto riguarda il portiere e i rumors sul Dibu Martinez, "dobbiamo aspettare, capire. È un portiere che ci interessa come ci interessano altri. Per una società come la Juve di opportunità ce ne possono essere tante, dobbiamo valutare la strada giusta. Ci sono giocatori con valutazioni troppo alte, che non sono nemmeno reali. Dobbiamo valutare anche queste cose e fare scelte oculate". "Le cose possono poi cambiare da un giorno all'altro - chiosa Carnevali - Dobbiamo essere pronti su tutti i fronti".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

"Kolo Muani? Le richieste non si sono abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta. In questi giorni lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza ampia è giusto fare delle valutazioni. Non dobbiamo sbagliare, le cose vanno fatto bene". Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport "raffredda" la pista che porta all'attaccante francese di proprietà del Psg.

L'elogio di Carnevali a Massara

Nel giorno dell'arrivo in società di Ricky Massara ("bisogna mettere assieme anche la formazione che sta dietro al campo e deve essere una formazione vincente"), Carnevali sottolinea che "le porte sono aperte con Sorloth come per tanti altri giocatori ma è un mercato difficile, ci sono richieste troppo elevate e bisogna avere pazienza. Non ci sono state tante richieste sia da parte nostra sia per quanto riguarda le uscite che sono un fattore determinante. Ma abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta. Riaperture su Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato però le porte sono aperte con tutti".

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