Spalletti vuole Dibu Martinez: è lui la prima scelta Juve

La sponda del Dibu. Spalletti non molla. La Juve ci prova . È ancora il portiere dell’Aston Villa, campione del mondo con l’Argentina, il grande obiettivo tra i pali. Costa tanto e il Mondiale americano da protagonista non aiuta. Carnevali e Massara si sono voluti rendere conto meglio dei numeri e della fattibilità dell’operazione. Giornata di incontri. Ieri hanno visto anche Vlado Lemic, intermediario della possibile operazione. Gli agenti sono l’argentino Germano Goni e il fratello. Chiedono un contratto triennale da 6 milioni di euro . Secondo alcune indiscrezioni, la Juve arriverebbe a 5. L’intesa economica è da confermare, ma Dibu avrebbe espresso il gradimento verso la Juve e vorrebbe venire a giocare in Serie A. Lemic ha portato Matic a Sassuolo, conosce bene Carnevali. Toccherà a lui provare a smontare le richieste elevate dell’Aston Villa, verificando se è possibile intavolare una trattativa. Gli inglesi chiedono 15 milioni per il cartellino di Emiliano Martinez . Serve la sua opera di persuasione per abbassare il prezzo. La dirigenza bianconera fa i suoi conti e i suoi ragionamenti. Dal punto di vista sportivo, non c’è confronto. Dibu è tuttora uno dei migliori numeri uno del mondo, un top in grado di alzare il livello della difesa e di aggiungere la personalità richiesta da Spalletti. Dal punto di vista commerciale, ci possono essere delle perplessità. Dibu dopo l’estate compirà 34 anni, significherebbe investire una somma considerevole su un giocatore in età avanzata e non rivendibile. Logico pensarci bene, solo a certe condizioni converrebbe.

A Londra

È qui che si gioca la partita e che induce la Juve a guardarsi intorno. Vicario resiste, è la principale alternativa all’argentino, Spalletti lo ha allenato in Nazionale, viene da una stagione balorda, ha perso il posto al Tottenham e De Zerbi lo cede. Oggi sarebbe il più facile da prendere, ma forse non garantirebbe un salto considerevole rispetto a Di Gregorio. Possono essere tanti i ragionamenti come le alternative all’estero o in Italia. Piace Suzuki, ma per il giapponese del Parma sono in arrivo offerte dalla Premier da 30-40 milioni. L’interesse dell’Aston Villa potrebbe essere la chiave per liberare Dibu.

In attacco

La frenata su Kolo Muani è logica. Non si possono spendere oltre 40 milioni per il centravanti francese. Il Psg non abbassa le pretese e si guarda intorno: Crystal Palace, Borussia Dortmund e Aston Villa. La Juve si è presa una pausa di riflessione. Sørloth, punta dell’Atletico Madrid, costa 30 e non è mai uscito dai radar. È confermato il sondaggio con il Parma per l’argentino Mateo Pellegrino, 9 gol nell’ultimo campionato di Serie A. Il canale con Cherubini è stato aperto attraverso l’operazione Daffara.

Vlahovic rincorre

È vero che Vlahovic qualche segnale lo abbia mandato. Forse potrebbe essersi pentito del no di inizio giugno. Sparava cifre altissime di ingaggio con maxi premio alla firma, per ora in mano ha solo l’offerta del Besiktas di Italiano. Non sembra abbia intenzione di trasferirsi a Istanbul. È tornato dalle vacanze in Turchia e si allena a Torino. Spera nella sponda di Spalletti, suo grande sponsor. La società, per ora, resta fredda. Non ci sono stati incontri. O riduce, di molto, le sue pretese oppure è inutile sedersi di nuovo a tavolino. Ha ragione la società: se riapre il giocatore, non prenderà mai le cifre rifiutate un mese fa, ma molto meno, altrimenti sarebbe un segnale clamoroso di debolezza. Bisognerebbe interrogarsi sulla durata del contratto. Rinnovare Vlahovic significherebbe non spendere per un nuovo centravanti. Restarne ostaggi per un altro anno forse non sarebbe il modo migliore per lanciare un ciclo futuro, a meno che Dusan non si sia reso veramente conto di quanto possa guadagnare oggi alla Juve. Deciderà il suo destino a breve.