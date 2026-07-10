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Juve, Modesto lascia il ruolo di direttore tecnico: il comunicato ufficiale

Il dirigente francese dice addio al club bianconero dopo l'arrivo di Ricky Massara e Giovanni Carnevali
2 min
TagsjuveFrancois Modestomassara
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Dopo l'arrivo in bianconero di Ricky Massara, la Juventus saluta François Modesto. L'ex difensore francese non è più il direttore tecnico della Vecchia Signora, che ha scelto di rivoluzionare il proprio quadro dirigenziale dopo la separazione con Damien Comolli.

Juve, ufficiale l'addio di François Modesto: il comunicato

Questo l'annuncio ufficiale della Juventus: "Juventus - si legge nel comunicato del club bianconero - comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale".

 

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