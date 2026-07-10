Juve, Modesto lascia il ruolo di direttore tecnico: il comunicato ufficiale

Dopo l'arrivo in bianconero di Ricky Massara , la Juventus saluta François Modesto . L'ex difensore francese non è più il direttore tecnico della Vecchia Signora, che ha scelto di rivoluzionare il proprio quadro dirigenziale dopo la separazione con Damien Comolli .

Juve, ufficiale l'addio di François Modesto: il comunicato

Questo l'annuncio ufficiale della Juventus: "Juventus - si legge nel comunicato del club bianconero - comunica di aver raggiunto un accordo consensuale con François Modesto per la risoluzione del proprio incarico di Direttore Tecnico, con efficacia a partire da oggi. Il Club desidera ringraziare François per l'impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua collaborazione, e gli augura il migliore futuro professionale e personale".