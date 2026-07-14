L'Aston Villa gela la Juve per Dibu Martinez: "Nessuna intenzione di lasciarlo partire"

Dibu Martínez si allontana dalla Juventus . A bilndare il portiere, impegnato nei Mondiali 2026 con l' Argentina e corteggiato sul mercato dai bianconeri, ci ha pensato il direttore dell'area professionale dell' Aston Villa . Damian Vidagany non ha usato giri di parole: "Martínez resterà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate".

Vidagany bilnda su Martinez: "L'Aston Villa ha bisogno della sua esperienza"

Dichiarazioni che sembrano lasciare pochi dubbi in merito alla permanenza in Inghilterra dell'estremo difensore: "La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza, è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione", ha aggiunto e concluso Vidagany a 365 Scores.

Domani, mercoledì 15 giugno, con calcio d'inizio alle 21 ore italiane, Martinez sarà impegnato nella semifinale della competizione iridata contro l'Inghilterra. Quell'Inghilterra che dovrebbe far parte anche del suo futuro a livello di club dopo le parole di Vidagany.