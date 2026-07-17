Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti diretta conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Juve LIVE

Appuntamento all'Allianz Stadium per il primo punto stagionale sui bianconeri alla vigilia dell'amichevole con il Basilea: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsSpallettijuveSerie A
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juve, a Basilea, Luciano Spalletti dà il via alla stagione delle conferenze stampa, incontrando i giornalisti, alle 15, all’Allianz Stadium. Sarà l'occasione per esternare le prime impressioni sulla squadra che sta nascendo tra campo e mercato. Leggi tutte le dichiarazoni del tecnico dei bianconeri in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

14:10

Come è nato il blitz che ha portato Celik alla Juve

Roma spiazzata, Massara decisivo: come è nato il blitz Juve su Celik. Una doccia gelata per il club e soprattutto per Tony D'Amico, clamoroso cambio di rotta che nessuno a Trigoria si aspettava: Zeki volta le spalle ai giallorossi e sceglie i bianconeri. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

14:05

Juve su Lucumì

Juve tra campo e mercato. I bianconeri sono su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto. Scaduta la clausola del colombiano: nuovo assalto bianconero. Il bosniaco in Premier può facilitare l'operazione. LEGGI TUTTO

14:00

Tra un'ora l'inizio della conferenza stampa di Spalletti

Tra un'ora esatta l'inizio della conferenza stampa di Spalletti alla vigilia della prima amichevole estiva della Juve, a Basilea, in programma domani, sabato 18 luglio, alle 15:30.

Allianz Stadium - Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Pellegrino tra Juve e ParmaCelik alla Juve, contratto triennale

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS