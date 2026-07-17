Spalletti diretta conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Juve LIVE

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juve, a Basilea, Luciano Spalletti dà il via alla stagione delle conferenze stampa, incontrando i giornalisti, alle 15, all’Allianz Stadium. Sarà l'occasione per esternare le prime impressioni sulla squadra che sta nascendo tra campo e mercato. Leggi tutte le dichiarazoni del tecnico dei bianconeri in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
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Come è nato il blitz che ha portato Celik alla Juve
Roma spiazzata, Massara decisivo: come è nato il blitz Juve su Celik. Una doccia gelata per il club e soprattutto per Tony D'Amico, clamoroso cambio di rotta che nessuno a Trigoria si aspettava: Zeki volta le spalle ai giallorossi e sceglie i bianconeri. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
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Juve su Lucumì
Juve tra campo e mercato. I bianconeri sono su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto. Scaduta la clausola del colombiano: nuovo assalto bianconero. Il bosniaco in Premier può facilitare l'operazione. LEGGI TUTTO
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Tra un'ora l'inizio della conferenza stampa di Spalletti
Tra un'ora esatta l'inizio della conferenza stampa di Spalletti alla vigilia della prima amichevole estiva della Juve, a Basilea, in programma domani, sabato 18 luglio, alle 15:30.
Allianz Stadium - Torino