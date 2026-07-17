Spalletti diretta conferenza stampa: tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Juve LIVE

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juve, a Basilea, Luciano Spalletti dà il via alla stagione delle conferenze stampa, incontrando i giornalisti, alle 15, all’Allianz Stadium. Sarà l'occasione per esternare le prime impressioni sulla squadra che sta nascendo tra campo e mercato. Leggi tutte le dichiarazoni del tecnico dei bianconeri in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.