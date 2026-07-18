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Dove vedere Basilea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima amichevole stagionale della squadra di Luciano Spalletti: le probabili formazioni
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Tutte le notizie sulla squadra

Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea: per Locatelli e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla tattica.

Basilea-Juve, l'orario

L'amichevole tra Basilea e Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera.

Dove vedere Basilea-Juve in diretta tv

Basilea-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Basilea-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà visibile online e in chiaro anche sul sito del club bianconero, juventus.com. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Le probabili formazioni

BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea: per Locatelli e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla tattica.

Basilea-Juve, l'orario

L'amichevole tra Basilea e Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera.

Dove vedere Basilea-Juve in diretta tv

Basilea-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Basilea-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà visibile online e in chiaro anche sul sito del club bianconero, juventus.com. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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