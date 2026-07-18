Dove vedere Basilea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti : i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea : per Locatelli e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla tattica.

Basilea-Juve, l'orario

L'amichevole tra Basilea e Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera.

Dove vedere Basilea-Juve in diretta tv

Basilea-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Basilea-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà visibile online e in chiaro anche sul sito del club bianconero, juventus.com. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.