Dove vedere Basilea-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea: per Locatelli e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla tattica.
Basilea-Juve, l'orario
L'amichevole tra Basilea e Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera.
Dove vedere Basilea-Juve in diretta tv
Basilea-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Basilea-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà visibile online e in chiaro anche sul sito del club bianconero, juventus.com. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Vouilloz, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Otele, Shaqiri, Sow; Hunziker. All. Lichtsteiner.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Douglas Luiz, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Boga; Ekhator. All. Spalletti.
Prima amichevole stagione per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri, impegnati nel ritiro alla Continassa, se la vedranno contro gli svizzeri del Basilea: per Locatelli e compagni sarà un'occasione per capire come procede il lavoro atletico ma anche un primo ripasso generale sulla tattica.
Basilea-Juve, l'orario
L'amichevole tra Basilea e Juventus andrà in scena oggi, sabato 18 luglio, alle ore 15:30 al St. Jakob-Park di Basilea, in Svizzera.
Dove vedere Basilea-Juve in diretta tv
Basilea-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e sui canali di Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Basilea-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Il match sarà visibile online e in chiaro anche sul sito del club bianconero, juventus.com. Potrete seguire in diretta l'amichevole anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.