Juve, primo test con Ekhator osservato speciale. Ma contro il Basilea non ci sarà Celik

Due anni a Napoli non hanno lasciato a Luciano Spalletti un'eredità come l'arte della scaramanzia: meglio così, pensando che ieri era venerdì 17, per le sue prime parole della nuova stagione. Piuttosto, il futuro forse è già adesso anche se la Juventus che per la prima volta (ore 15.30, diretta tv su Sky Sport e Dazn) prende contatto col campo in un test veritiero. Laddove tutto è apparecchiato per farsi un'idea iniziale di Ekhator, fresco di acquisto e in rampa di lancio. Il pomeriggio di Basilea – la squadra è partita ieri, dopo cinque giorni di allenamenti alla Continassa – toglie i veli a un gruppo che, come assicurato da Spalletti, la credibilità non l'ha mai smarrita. L'attaccante, all'esordio con la Juventus, nelle intenzioni non sarà solo una pedina di completamento. In questo il campo, soprattutto queste uscite estive con livello di difficoltà crescente, è la miglior cartina di tornasole. Con indicazioni al seguito, che nelle prossime ore arriveranno dalla Svizzera mentre è il dettaglio che finora ha consegnato all'allenatore una precisa fotografia di Ekhator. «Alla fine di ogni allenamento, ha gli occhi che brillano: questo perché sente l'importanza di far parte della Juve».